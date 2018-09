Setién: "No es fácil conseguir una posesión como la nuestra, es para estar orgullosos"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo ante el Athletic, en la que ha defendido el estilo de posesión de su equipo e incluso ha indicado que se siente molesto por tener que hacer este alegato sobre el juego de su equipo. "No es fácil tener la posesión como hacemos nosotros", ha indicado el técnico, que también se ha referido a la falta de eficacia ofensiva de su equipo en este inicio de campeonato.

Delanteros: "El año pasado repartimos muchos los goles, prefiero que los tres puntas metan diez goles cada uno, que depender de uno solo que haga 30 goles. No estamos teniendo mucho acierto de cara a la portería, da igual que me preocupe o no, no lo voy a cambiar por eso. Son cosas que no se pueden controlar, surgen, aparecen o desaparecen. Trabajamos para crear y generar las ocasiones. Si hubiéramos metido un 10% de las ocasiones que hemos tenido llevaríamos un montón de goles. Seguro que somos uno de los equipos que más ocasiones ha generado".

¿Se entrena el acierto?: "Lo llevo viviendo toda mi vida en el fútbol, la inspiración va y viene. Los porcentajes se suelen dar sobre lo que uno espera , salvo que haya lesiones o que no jueguen con continuidad. No estoy para nada preocupado, no tiene sentido preocuparse por esto. Lo importante es generar esas ocasiones. El otro día en Atenas hemos tenido 3-4 manos a manos, un remate de cabeza de Loren, otra de Tello que se la sacan in extremis... Estas cosas son como son, el que piensa que la puede cambiar es que piensa que tiene un don para cambiar las cosas de la noche a la mañana por espíritu divino. Lo importante es que los delanteros no se obsesionen y se centren en el equipo. Y que cuando empecemos a marcar goles que tengamos una racha de continuidad. Hasta ahora e todos los partidos hemos jugado mejor que el rival, hemos creado más ocasiones y hemos estado mejor en líneas generales. A ver si un día no juegas todo lo viene que quieres y tenemos una ocasión en el ultimo minuto y la metemos con el culo".

Prefiere más goles: "Tengo una manera de ver el fútbol, que es atrevimiento y valentía. Pensar que nuestra manera de jugar es diferente o que hay que justificarla cuando no ganas me parece una aberración. Todo es válido, pero parece que tenemos que estar permanentemente justificándonos por tener más posesión que el rival. A todos los equipos les gustaría tener el balón más que el rival".

Recuperación física: "Este año estar en tres competiciones requiere una buena dosificación de los jugadores. Jugar domingo después de haber jugado el jueves y acostarnos a las 3 de la mañana, nos hemos levantado a las 8, cuatro horas de avión, hoy el entrenamiento ha sido muy suave En algunos casos nos puede afectar, es obvio que tenemos que hacer una buena planificación para dosificar a los jugadores. Cualquiera de los que salte al campo está en condiciones de rendir al máximo. Lo vimos ante Olympiacos. Entender que no todos los partidos lo pueden jugar todos, para tratar de ser competitivos siempre. Va a haber cambios, salvo que uno o dos jugadores que igual deben repetir, vamos a estar en condiciones físicas suficientes para no quejarnos de ello".

Posesión: "Es un dato importante y positivo. No sólo es la posesión, algunos le dan poca importancia. Es un dato muy significativo y el porcentaje de acierto en los pases. No la hemos traducir en goles, se puede pensar que es una posesión estéril, pero hemos creado más ocasiones que el rival y más claras. Hay una decisiva de Joel que la saca con la mano en un rebote en el área, pero las ocasiones que tuvimos nosotros fueron clarísimas. La posesión la hacemos para algo, para generar peligro. Lo hemos hecho en todos los partidos. Es para estar orgullosos, no es nada fácil conseguir eso. Ir a Valencia y tener más posesión que el equipo de casa o el jueves ante Olympiacos. Que nadie piense que esto es fácil aunque lo hagamos con continuidad. Las cifras nos avalan".

Valorar: "Hay dos cosas, hay gente que entiende las cosas como las hacemos y les gusta, hay otros que piensan que la posesión por la posesión no tiene ningún valor si el rival te hace una contra y te mete un gol. Hay cuestiones que todo el mundo valora tener el balón, se ve a diario cuando van ganando... Hay gente que no le gusta y pueda elegir al otra, a nosotros nos da mucho rédito y lo vamos demostrando desde hace bastantes años. A veces me molesta tener que estar justificándonos de manera permanente que la posesión sin goles no vale para nada. Si le das la posesión al contrario te puede marcar, eso no se puede discutir. Nosotros generamos muchas ocasiones, que salga el balón un centímetro, no se puede controlar. Estaríamos los primeros por encima del Barcelona si hubiéramos tenido un acierto más alto. Hay una consecuencia directa entre la posesión y las ocasiones de gol".

Defensa: "No somos un equipo defensivo, vamos a apretar arriba. Otros equipos se repliegan y se meten en su área y les crean seis u ocho ocasiones de gol por partido. No creo que haya un equipo que nos haya tirado diez veces con opciones reales de gol. Es otro dato que refleja nuestra manera de jugar, defendemos permanentemente con el balón, cada vez lo hacemos mejor para controlar las contras. Nos salen las cuentas de una manera muy clara. Nunca vamos a evitar que el rival nos haga ocasiones y tampoco el rival lo podrá evitar que se las hagamos cuando tienes 70 minutos el balón".