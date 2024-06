Los filiales de Sevilla y Betis: ni contigo ni sin ti

Otra vez bailarán juntos, otra vez lo harán al compás de la rauda categoría de bronce. Sevilla Atlético y Betis Deportivo permitirán a la amplia mayoría de aficionados al fútbol de esta ciudad disfrutar de ese derbi chico que con el ascenso de ambos a Primera Federación crecerá unos cuantos centímetros.

La exigencia que atesora a una categoría tan compleja como la Primera Federación, a mata caballo entre el fútbol profesional y el fútbol profesional que paga menos, servirá de prueba para testear en su cuarta campaña bajo el nuevo nombre, la lucidez de las dos grandes canteras formativas de nuestra ciudad.

Cada uno a su manera se ha ganado con creces la promoción. El Sevilla Atlético realizó una de las grandes campañas de su historia reciente. La categoría de plata, su residencia durante cuatro temporadas en lo que va de siglo, todavía queda lejos, pero en la carretera de Utrera están tranquilos por todo lo que viene detrás. Suya fue la corona en el potente Grupo Cuarto como ha quedado demostrado, del que cuatro de los cinco primeros clasificados han logrado el ascenso. El filial sevillista certificó la subida de escalón a falta de una jornada tras puntuar ante el UCAM Murcia.

En el Betis Deportivo se podrían recabar incluso otros méritos. Los saltos de futbolistas requeridos por Manuel Pellegrini en tramos señalados, la ascensión de Fran Vieites o Assane Diao de la noche a la mañana o la pelea hasta la última jornada con Orihuela y Estepona por decidir las plazas finales en el play off de ascenso. Pese a ello, el grupo verdiblanco se ha recompuesto y adaptado a las mil maravillas, como indicó Arzu al término del encuentro el pasado domingo en Pasarón. "Hemos tenido una calma tensa en el momento del cambio de entrenador, y los jugadores ahí han aportado mucho", expresó el entrenador del Betis Deportivo, quien también se acordó de su predecesor. "Nosotros entramos en la jornada 29 y aquí había ya un trabajo hecho por Alberto González y su cuerpo técnico", indicó.

Nuevos cuerpos técnicos a mitad de temporada

Ambos filiales tuvieron que reponerse a la reestructuración del banquillo. En octubre Antonio Hidalgo salió del Sevilla Atlético rumbo a Huesca por una cifra cercana a los 150.000 euros tras rescindir su contrato, por lo que los mandos del segundo banquillo nervionense pasaron a Jesús Galván, que se encontraba dirigiendo al Cadete A por ese momento. Meses después, el ex jugador sevillista ataría el ascenso de manera directa e incontestable a pesar de perder a Isaac Romero, quien acabó como máximo goleador (15 goles) en el bando rojiblanco con menos de la mitad de jornadas disputadas en Segunda Federación.

El sismógrafo en Nervión requería respuestas, el Sevilla acudió al mercado como pudo y aunque la cantera no tuvo el papel que muchos pretendían, el delantero lebrijano sirvió como una inyección a tiempo para evitar males mayores. A la vez, Kike Salas obtuvo dorsal del primer equipo. Sólo en las últimas jornadas, con el Sevilla salvado, Manu Bueno y Darío Hormigo contaron con algunos minutos residuales.

La situación para los chavales de Heliópolis no varió demasiado en cuanto al movimiento en los banquillos, aunque las formas fueron diferentes y tuvieron que adaptarse a un nuevo entrenador. El Betis y Albacete llegaron a un acuerdo en marzo para la incorporación de Alberto González como entrenador del cuadro manchego. El de Tolox había regresado al organigrama verdiblanco nueve temporadas después, pero no cumpliría su contrato puesto que el Albacete decidió reclamar los servicios del entrenador del Betis Deportivo para agotar las posibilidades de permanencia. Arzu, quien estaba haciéndose cargo del División de Honor Juvenil fue el elegido para sustituirlo. El desenlace tampoco pudo ser más acertado, con el Betis Deportivo logrando la promoción a Primera Federación tras imponerse en las dos eliminatorias del play off de ascenso a rivales clasificados en el segundo puesto, CE Europa y Pontevedra CF, en la final.

El tablero está encima de la mesa, la Primera Federación aguarda a los dos filiales. Queda descubrir las piezas, habrá algunas nuevas.