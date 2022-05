Canales: "Nos queda un camino importante y bonito en este proyecto"

Sergio Canales, autor del segundo gol del Betis en Mestalla, analizó el triunfo del equipo verdiblanco, que le permite seguir soñando con la opción de rematar una temporada histórica con la clasificación para la Champions. ¿Lucharán por ella? "Obviamente. En la vida siempre hay que creer hasta que no te digan que no tienes más opciones. Y ahora hay que seguir creyendo", dijo en Radio Betis.

El cántabro sabe que el Betis ya no depende de sí mismo, pero no sabe que hay muchísima igualdad y a todos los equipos les está costando sumar puntos: "Es una pena que no dependa de nosotros. Llevábamos cuatro partidos sin ganar, pero se está viendo la dificultad. Tres derrotas, un empate en los últimos cuatro partidos, y si eres quinto es porque les costando ganar a todos, a los que están delante y detrás, y eso es la dificultad de lo que se juega la gente".

Sobre el encuentro y su desarrollo, el tercer capitán del Betis tras Joaquín y Guardado también dio su visión. "Estos partidos son así, es un equipo que juega a esto, es su estilo y teníamos que hacer el partido largo, sobre todo saber leerlo, es lo que nos ha faltado en los últimos partidos, esa lectura. Hoy lo hemos trabajado. Y al final hemos tenido la calma en los metros finales que nos estaba faltando para decidir el partido. Y hoy una vez más el trabajo defensivo ha sido espectacular".

Canales destacó la determinación del vestuario verdiblanco, de sus compañeros, el hambre y la versatilidad táctica. "Es muy importante esa mentalidad del equipo, el saber jugar a diferentes estilos en diferentes momentos. Eso nos ha hecho hacer esta temporada. Hay que seguir creciendo, nos queda un camino importante y bonito en este proyecto, y seguiremos creciendo con ilusión y con ganas".

Sobre su gol, aseguró que ya echaba de menos cantarlo... "Tenía ganas de marcar, la verdad es que lo intento, unas veces estoy mejor y otras peor. Hoy he tenido la suerte de decidir mejor en los metros finales, faceta en la que soy muy responsable, y hoy he conseguido tener esa calma que me ha faltado en otros partidos, igual que Willian José y Borja", dijo. "Todos tenemos ganas de marcar, de generar, es el hambre que tenemos todos y eso nunca puede faltar", añadió.