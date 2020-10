Valencia - Betis, en directo, minuto a minuto (0-1)

30' Media hora de partido. Muy cómodo el Betis, que no sufre y tiene opciones de hacer el segundo.

23' Casi marca el Betis. Paradón de Jaume Doménech en un remate de cabeza de Sanabria a centro de Álex Moreno. Dominio absoluto de los verdiblancos.

19' GOOOOOOOOLLL DEL BETIS. Marca Canales, la pica con la izquierda, chuta con la derecha y tras tocar en Jason el balón acaba en el fondo de la red.

9' REVISIÓN DEL VAR. Gol de Guedes anulado al Valencia por fuera de juego.

5' Ritmo alto de partido, con un Betis intenso que quiere llevar la iniciativa y busca la portería valencianista.

1' ¡Comienza el partido! Saca el Betis.

PRIMERA PARTE

20:57 Saltan al campo los dos equipos. Todo listo ya para que ruede la pelota.

20:45 Menos de quince minutos ya para que dé comienzo este interesante encuentro en Mestalla.

20:33 Calientan ambos equipos sobre el terreno de juego.

20:20 Repasamos la previa de este encuentro, con las declaraciones también de Manuel Pellegrini, que analizaba el mercado y a su rival de esta noche, en Valencia. Por su parte, Javi Gracia alababa al Betis.

19:56 También hay ya equipo titular en el Valencia. Todo apunta a que Javi Gracia apostará por un 4-4-2 de dibujo táctico. El once es el siguiente: Jaume Doménech; Thierry, Hugo Guillamón, Diakhaby, Gayà; Jason, Wass, Kondogbia, Guedes; Maxi Gómez y Gameiro.

19:49 Ya hay once en el Betis, con algunas sorpresas. No juega Sidnei acompaña a Bartra en el eje de la defensa, Canales y Guido forman el doble pivote y entra de titular Tello. Sanabria será la referencia arriba. El once es el siguiente: Joel; Emerson, Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Guido, Canales; Tello, Joaquín, Fekir; y Sanabria.

19:45 Muy buenas tardes y bienvenido este directo en el que contaremos todo lo que pase en Mestalla en torno a un Betis que se mide al Valencia de Javi Gracia con la intención de lograr la victoria. Una alfombra el césped del feudo valencianista.

El Betis, después de la derrota y mala imagen en casa del Getafe, visita Mestalla con el objetivo de conseguir una victoria con la que recuperar las buenas sensaciones mostradas hasta el pasado martes en el Coliseum. Una cita exigente ante el Valencia en la que los verdiblancos deberán ofrecer una cara muy distinta a la mostrada ante los azulones, y que aquí, desde este directo, contaremos minuto a minuto.

Cara a este compromiso, Manuel Pellegrini recupera a Emerson, que vuelve tras cumplir sanción; y a Guardado, que entró en la lista de convocados tras superar unos problemas físicos. Por contra, Mandi es baja por su expulsión en Getafe, y Martín Montoya y Lainez tampoco fueron citados por el chileno. Así, podría haber varias novedades en el posible once inicial.

Bartra pasará a su lugar natural, bien sea acompañado por Sidnei o Víctor Ruiz, Joaquín todo apunta a que puede volver a ser titular tras descansar ante el Getafe y Loren podría partir de titular en un campo en el que ya marcó el curso pasado pese a la derrota bética (2-1). Algunas posibles variantes para un Betis que quiere darle una alegría a su afición tras el último disgusto.