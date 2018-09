El Betis, con el colmillo sin afilar

Dato objetivo: el Betis lleva un gol a favor en cuatro encuentros. El que logró fue de gran valor por la importancia de ganar el derbi, pero también ese tanto llegó con el rival con diez futbolistas. En once contra once, en tres de las cuatro jornadas de Liga que los verdiblancos llevan disputadas (Levante, Alavés y Valencia), los heliopolitanos no han perforado la portería rival. De momento, no es cuestión para alarmarse, pero la sequía goleadora empieza a ofrecer algún síntoma de preocupación, además de otra lectura en cuanto a la elección del referente ofensivo de los béticos.

El cuadro de Setién lleva tres partidos sin encajar un gol

Loren, por su gran trabajo que realizó en pretemporada, se ganó la titularidad en los tres primeros partidos (ayer fue el descarte de Setién) de Liga, y aunque dispuso de alguna ocasión clara no vio portería; Sanabria también ha gozado de bastantes minutos, 28 ante el Levante, donde estuvo muy discreto, 29 frente al Alavés, donde desaprovechó una clara oportunidad y luego desapareció, y tras 31 minutos inocuos en el derbi ayer fue titular en Mestalla, donde pasó muy desapercibido. De hecho, su compañero Sergio León (33 partidos entre Liga y Copa, 13 goles y una asistencia) después de dos partidos (Levante y Sevilla) sin tener minutos pese a ser convocado y de otro encuentro sin ir citado (Alavés) entró ayer en el minuto 68 y al poco tiempo logró que Gabriel Paulista y después Diakhaby vieran cartulina amarilla. Además se movió bien siempre buscando espacios en algún pase filtrado de Lo Celso. Pero de nuevo la pólvora siguió mojada. Así, de trasfondo, surge también la duda sobre si en la planificación veraniega a los verdiblancos les faltaba un killer más contrastado, con más punch.

Barragán no termina de gozar de más minutos y Javi García sigue sin estrenarse en este curso

Pero al margen de esta falta de gol en el arranque liguero, también le falta al Betis generar mucho más peligro real, más ocasiones claras de gol. En Mestalla, los verdiblancos firmaron un muy buen partido en defensa –acumulan tres partidos sin encajar–, con Bartra y Sidnei a un nivel altísimo en cuanto a anticipación, siempre muy encima de Rodrigo y Guedes, y en el centro del campo generaron fútbol mediante Guardado, que siempre sacó bien el balón jugado, Canales, que mostró buenas sensaciones hasta que a la hora de partido acusó el cansancio, y Boudebouz, que estuvo muy entonado en la primera mitad con dos balones claros de gol, que no aprovecharon Inui (5 goles y 2 asistencias en 34 partidos de Liga la pasada temporada con el Eibar) ni Mandi. En la segunda parte, al Betis le faltó algo más de mordiente, pese a que Joaquín siempre apareció, con Sergio León.

Otra lectura que dejó el partido del Betis en la capital del Turia quedó reflejada en el banquillo. Barragán sigue sin tener oportunidades pese a que la competencia en su puesto no está demostrando ser muy alta, y Javi García, inédito en lo que va de Liga, tampoco parece ser un recambio para cuando no esté William Carvalho, dando la impresión de ser el quinto central de un Betis que no termina de afilar su colmillo en el comienzo de la Liga. El jueves, en Atenas, nueva oportunidad para sacarlo. Esta vez, en Europa.