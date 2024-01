William Carvalho reaparece con el grupo en una sesión sin Marc Roca

El Betis de Pellegrini ha llevado a cabo en la mañana de este jueves su penúltima sesión de entrenamiento antes de visitar al RCD Mallorca, que anoche venció por 3-2 al Girona y estará presente en las semifinales de la Copa del Rey, donde el Betis cayó frente al Alavés en la ronda de dieciseisavos.

El cuadro bético necesita una victoria que le mantenga vivo en la pugna por los puestos europeos, pues el sexto clasificado se encuentra a cuatro puntos y el séptimo, a uno. Los pupilos del Ingeniero únicamente han ganado un partido liguero fuera de casa este curso. Se produjo hace seis meses, cuando el Betis venció al Villarreal con un tanto agónico de Willian José en el descuento. Desde entonces, seis empates y tres derrotas lejos del Villamarín.

Marc Roca, ausencia por segundo día consecutivo

El equipo de Pellegrini, actualmente noveno clasificado, se ha ejercitado en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol con hasta once bajas, pues los lesionados Guido -lesión de peroné-, Ayoze -esguince de tobillo-, Ruibal -lesión de menisco- y Bartra -operación en el tendón de aquiles- no han participado en la sesión matinal verdiblanca, al igual que Marc Roca, quien está atravesando un proceso febril y ayer miércoles tampoco estuvo disponible. Claudio Bravo y Nobel Mendy, los dos con lesiones musculares, también se han entrenado al margen.

Tampoco lo han hecho los internacionales africanos, Ez Abde, Chadi Riad y Sabaly, que estarán presentes en los octavos de final de la Copa África, lo que les impedirá estar disponible para Son Moix. Senegal se enfrentará a Costa de Marfil el próximo lunes, mientras los marroquíes se verán las caras con Sudáfrica al día siguiente. Sólo una eliminación en octavos permitiría a los tres internacionales regresar para enfrentarse al Getafe en el Villamarín.

El Panda sigue con naturalidad

Quienes sí se han entrenado con normalidad a las órdenes de Pellegrini son Borja Iglesias, William Carvalho y Miranda. El Panda se ejercita con el grupo a expensas de que el Betis le encuentre un sustituto y cierre definitivamente su cesión al Bayer Leverkusen; Carvalho padecía molestias musculares y ha reaparecido; y Miranda ya está recuperado de su lesión muscular. "Si nada se tuerce estaré disponible para Mallorca", dijo el sevillano recientemente.

Los canteranos Pablo Busto, Álex Pérez y Ricardo Visus han formado parte del entreno del primer equipo, así como Ginés Sorroche y Enrique Fernández, quienes parten con posibilidades de ser convocados para el enfrentamiento en tierras mallorquinas.