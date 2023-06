William Carvalho, ¿otra venta como la de Bartra en el Betis?

No es el primer verano que William Carvalho es protagonista en los rumores en torno al Betis. De salida, claro, porque desde que llegó a Sevilla su nombre ha sido siempre uno de los actores principales de cada mercado estival. Hace dos años fue Manuel Pellegrini quien abortó su marcha y la temporada del portugués fue descomunal. Pero ni aun así sirvió para que grandes clubes vinieran a por él y las ofertas que llegaron no satisfacían a los rectores verdiblancos. Tras una campaña de luces y sombras, el club vuelve a escuchar ofertas por el luso y el Al-Nassr de Arabia Saudí estaría negociando por él según varias informaciones.

William Carvalho sabe de la necesidad económica de la entidad heliopolitana. Lo sabe de primera mano, porque ya el año pasado fue uno de los que dio el paso para que el club pudiera inscribir a todos sus futbolistas. Siendo una de las fichas más altas del plantel, renovó hasta 2026 para aplazar esos pagos, un gesto que habla a las claras de su compromiso. Pero no es suficiente y la necesidad sigue acuciando y como Marc Bartra el pasado verano podría valorar, a sus 31 años, el traspaso a Arabia para ayudar al Betis y firmar su último gran contrato.

Fichado en 2018, William Carvalho ha demostrado la calidad que tiene y le ha dado mucho al conjunto verdiblanco. Su último servicio podría ser aceptar la propuesta del Al-Nassr, por una cantidad en torno a los seis millones, que no resolvería del todo los problemas económicos del cuadro bético pero sí que le permitiría acometer otros movimientos con el ahorro de la ficha, de unos tres millones. Esta campaña ha disputado 43 partidos en todas las competiciones, marcando cuatro goles y dando dos asistencias.

La operación, por tanto, sin ser la gran venta que llevan esperando en el club desde hace dos veranos, sí que serviría para aliviar los recurrentes problemas económicos tal y como siempre ha comentado Pellegrini, en contra de un traspaso poco significativo, pero a favor siempre que ayude a mejorar la situación de la entidad. Ya en 2022 preguntaron por él seriamente el Monza, el Galatasaray y el Fenerbahçe, pero las cantidades ofrecidas no eran las esperadas por los dirigentes hispalenses. Ahora el luso está casi amortizado, según las cuentas del club, y una venta, aun no pudiendo invertir todo lo que se recaude, significarían un beneficio contando, sobre todo, el ahorro delsueldo.

Es por ello que recuerda en cierta medida a la venta de Marc Bartra el año pasado. " Llegó la oferta del Trabzonspor al Betis y sabía que el club estaba dispuesto a vender por su necesidad. Sabiendo que podría ayudar a inscribir jugadores y, eso, sumado al interés real del Trabzonspor con un proyecto para ser un jugador importante en uno de los clubes grandes de Turquía, hizo que se me abrieran los ojos y me ayudó a tomar una decisión que para mí fue muy difícil; pero a día de hoy soy muy feliz aquí y siento ese cariño. Al final, se ha dado así y la verdad es que ahora estoy feliz aquí en Turquía", llegó a explicar el central, de quien ahora incluso se valora su vuelta: "Fue todo tan rápido que no hubo la oportunidad de despedirse", dijo entonces.

Una venta por necesidad económico y no por motivos deportivos, como podría ser ahora la de William Carvalho, un jugador al que Pellegrini exprimió al máximo dándole su sitio en el Betis. En su puesto, curiosamente, se relaciona al conjunto verdiblanco con Marc Roca y Nico González, jugadores más baratos y un relevo generacional necesario en la plantilla, aunque con un rendimiento por determinar sabiendo ya lo que el portugués puede ofrecer, sobre todo el día que decide jugar de verdad.