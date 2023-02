William Carvalho al árbitro: "¡Una vergüenza, una vergüenza! ¡Malísimo!".

William Carvalho fue expulsado con el partido acabado. El luso, con el abrigo puesto y la capucha tapándole la cabeza, saltó al césped del Benito Villamarín cuando Ricardo de Burgos Bengoetxea pitó el final del partido. El futbolista bético, tranquilo, se dirigió hasta donde estaba el colegiado y tras un intercambio de palabras recibió tarjeta roja.

Según el acta del partido, el portugués le dijo: "Una vergüenza, una vergüenza! ¡Malísimo!".

La expulsión hará que no pueda jugar el próximo sábado, en casa también contra el Celta, y ahora debe estar pendiente de lo que dictamine el Comité de Competición, por si ve en sus palabras, menosprecio o insulto, con lo que la sanción podría aumentar, o nada.

La protesta de Borja Iglesias al árbitro señalándose el escudo.#LaCasadelFútbol pic.twitter.com/7RdNobT2PH — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 1, 2023

Tampoco acabó contento Borja Iglesias. "Me voy enfadado, no voy a entrar en si han merecido ganar o no, pero siento que a veces hay cosas distintas", señaló el delantero, que se enteró de la expulsión de William Carvalho en la misma entrevista tras el encuentro: "¿Lo han expulsado tras el partido? Bueno...", suspiró un Borja Iglesias muy contrariado mordiéndose la lengua.