Abde y la final de la Conference: "¿Un porcentaje? 70-30 para el Betis, estamos ansiosos por ganar"

Sevilla/Abdessamad Ezzalzouli (Beni Melal, Marruecos, 17 de diciembre de 2001), más conocido como Ez Abde o simplemente Abde, fue protagonista el pasado 8 de mayo en Florencia al hacer ese gol con el que el Betis firmó el 2-2 en el Artemio Franchi que le permitió meterse en la final de la Conference League.

Un momento inolvidable para el extremo verdiblanco, que reconoce haber estado trabajando mucho tiempo la definición de cara a gol, después de firmar un muy buen arranque de temporada no culminado por su falta de pegada. Luego, con la irrupción de Jesús Rodríguez y una lesión de tobillo con su selección, perdió protagonismo, el cual ha recuperado en el tramo final del curso. Por eso, vive con mucha pasión la cita ante el Chelsea en Breslavia, ante la cual se muestra muy optimista y valiente, sin miedo alguno al potencial del rival. Así lo expresa atendiendo a Diario de Sevilla en la previa a esta gran cita para el beticismo en tierras polacas.

Pregunta. –¿Cuántas veces ha visto el gol a la Fiorentina? ¿Ese tanto en Florencia es por ahora el más importante que ha hecho en su carrera?

Respuesta.–Unas cuantas, la verdad. Bueno, ha habido varios con la selección y Osasuna, pero se podría decir que por ahora es el más importante.

P.–¿Qué porcentaje le daría al Betis en la final frente a un rival tan potente como el Chelsea?

R.–Soy optimista, un 70-30.

P.–¿Ha visto jugar al Chelsea algún partido esta temporada? ¿Qué puntos débiles cree que puede tener?

R.–La verdad que no me he parado a ver al Chelsea, ni cómo juega ni sus puntos débiles. Nunca lo suelo hacer. El día del partido me quedo con la charla del míster, y el lateral que se ponga por delante, tratar de comérmelo. Y así espero que piensen todos mis compañeros. El que esté contra él, que se lo coma.

P.–¿Cómo vive la final el vestuario? Imagino que mucha ganas y tensión por una cita que tanta ilusión despierta en el bético...

R.–Te puedo decir que estamos ansiosos por que llegue ese día. Muy ilusionados, trabajando al máximo. Somos optimistas, podemos ganarles.

P.–A nivel personal, ¿es para usted el partido más importante en su carrera?

R.–A nivel de clubes el más importante, y pienso afrontarlo al máximo para poder ganar.

Abde, concentrado en un entrenamiento en la ciudad deportiva. / Juan Carlos Muñoz

P.–¿Con qué partido sueña Abde el próximo miércoles?

R.–Lo primero es ganar. A mí me apetece mucho levantar un título y dárselo al beticismo. Y ya si me toca hacer el gol del triunfo...

P.–El bajón del equipo en las últimas jornadas, ¿lo ve normal?

R.–Es normal por la carga de partidos, de tanto jugar jueves y domingo. Al final, como estamos acabando la temporada, el equipo está un poco cansado. Como digo, pienso que es normal que estemos un poco cansados, pero ya estamos enfocados en la final y vamos a ir al cien por cien.

P.–¿Ha trabajado mucho la definición?

R.–Sí. Antes de lesionarme el tobillo sí que me quedaba todos los días a definir. Creo que poco a poco iré mejorando la definición y seguiré trabajando para seguir aportando más.

P.–Y un mensaje de Abde para los aficionados verdiblancos...

R.–Que no paren de animar en ningún momento. Son el jugador número doce. Nos dan un plus increíble. Ellos lo saben y nos van a empujar un montón. Nosotros necesitamos de ellos.