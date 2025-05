Ez Abde antes del Betis - Chelsea: "Me gustan las críticas para luego callarles la boca"

SEVILLA/Abdessamad Ezzalzouli. Esa era la respuesta del extremo izquierdo marroquí del Real Betis Balompié a la primera pregunta del test de Diario de Sevilla en la ciudad deportiva Luis del Sol durante la entrevista exclusiva que este diario pudo realizarle en la previa de la gran final de la UEFA Conference League entre el conjunto de La Palmera y el Chelsea FC. Será en Wroclaw, en Breslavia, donde Abde tiene ya ganas de estar para afrontar un partido deseado por todos los miembros de la plantilla. Fueron varias preguntas las que tuvo que responder, pero en casi ninguna se puso nervioso.

Sí reconoció cuando se le cuestionó sobre el mayor defecto que él considera que tiene, el ser una persona bastante "impulsiva", pero al mismo tiempo lo mejor que tiene es que es alguien "gracioso." Ya el año pasado por estas fechas reconocía que en su primer curso le había costado un poco adaptarse y que este sería su año. Después de un rendimiento con picos muy buenos pero algo irregular, reconoció su mayor foco de mejora: "la definición". Esto es algo en lo que ha trabajado bastante tal y como expresó en la versión extendida de su entrevista. Durante muchos meses ha sido el futbolista que mayor ratio tenía en torno a las ocasiones que tenía y los goles que se esperaba que anotase. Al mismo tiempo, de largo, el que menos efectividad tenía.

Ez Abde en el entrenamiento del Media Day previo a la final / Juan Carlos Muñoz

El gol con el Copenhague, su favorito

Aunque le costó recordarlo y quedó en enseñarlo tras el encuentro (porque seguro que lo tiene a buen recaudo en su teléfono móvil), intuimos con los datos que nos dio que su gol favorito con la camiseta del Betis es el que anotó este curso de larga distancia en el empate en el Villamarín ante el Copenhague, mientras que su tanto favorito con la Selección de Marruecos es el que anotó contra Irak en las olimpiadas.

En una palabra, su definición como futbolista es "rápido". Algo que creo que coincide con la mayoría de personas cuando piensan en su figura. Alguien muy especial para Abde es Pellegrini. En el partido ante el Atlético de Madrid se pudo ver la vehemencia con la que el Ingeniero trata de corregirle cuando hace las cosas mal, ya que sabe de su potencial. ¿Cómo lo define con una palabra?: "Experiencia", comentaba. Con Neymar como referente, reconoce que cuando marcó el tanto que daba al Betis el pase a la final de la Conference "pensó mucho en su hermano".

Test de Diario de Sevilla a Ez Abde previo a la final de la Conference League

Un sueño con el Betis con la Champions como objetivo

Cuando se le preguntaba por cuál era su sueño con el Betis no podía evitar esbozar una sonrisa: "Conseguir el título", decía. A nivel futbolístico, aumentaba las miras: "Ganar la Champions es mi gran sueño". Eso sí, uno de los momentazos de la entrevista llegó cuando se le preguntaba si haría alguna promesa si conseguía levantar 'la primera' en Breslavia. Al proponerle la opción de cortarse el pelo al mínimo, la respuesta no pudo ser más característica: "Tú flipas. No me rapo el pelo... Ni aunque marque ni aunque gane el Mundial".

No lee redes sociales ni hace demasiado caso a los halagos, pero las críticas si que las tiene en mente: "Me gustan las críticas para callarles la boca". La última pregunta dejó la respuesta más valiente de todas: "Al que me pongan por delante, me lo como", respondía en cuanto a quién prefería que le pusieran de marca en la final.