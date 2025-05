Los cinco momentos clave para que el Betis haya llegado a la final de la Conference League 2024/25

SEVILLA/Solo quedan horas para que la plantilla del Real Betis Balompié emprenda su viaje a Polonia para enfrentarse el próximo miércoles 28 de mayo al Chelsea FC en la final de la Conference League. Cuando se echa la vista atrás en aquel mes de agosto en el que los verdiblancos afrontaron el primero de sus partidos ante el Kryvbas en el play-off, se recuerdan muchos momentos que a día de hoy se pueden definir como 'clave' para que los de Manuel Pellegrini tengan a día de hoy la opción de poder hacerse con su primer título europeo. Han sido muchos los jugadores que han pasado por la plantilla este curso, con cambios en las inscripciones, goles en los últimos minutos de los partidos, mensajes importantes, y cambios de mentalidad que con el paso del tiempo suponen un factor diferencial.

Si se tuviese que hacer una clasificación de cuáles han sido los cinco momentos trascendentales del Betis en esta edición de la Conference League la dificultad sería altísima para seleccionar sólo cinco instantes, pero la realidad es que hay algunos que tienen que estar sí o sí en este top y que a todos y cada uno de los béticos se les vienen a la memoria cuando rememoran lo que ha sido este campeonato.

Juanmi Jiménez celebra uno de los goles que ha anotado con el Betis esta temporada / Europa Press

Gol de Juanmi Jiménez ante el Celje en el Villamarín

Uno de los más importantes, sin duda para muchos, es el gol que anotó Juanmi Jiménez en la tercera jornada de la fase de liguilla de esta temporada. Hasta ese momento, los verdiblancos habían dejado muchas dudas en la competición y muchos ya habían perdido incluso la esperanza de poder hacer algo importante. Críticas a Pellegrini y a la plantilla con el famoso: "no se toman en serio la competición". De hecho, hasta ese momento sólo había sumado un punto de seis posibles ante Legia Varsovia y Copenhague e iba camino de sumar un dos de nueve. En el último minuto, el de Coín anotó un gol importantísimo con una gran dosis de fortuna que le servía para sumas tres puntos clave en la clasificación.

Las fotos del Mladá Boleslav - Betis de la Conference League / EFE

Mladá Boleslav 2-1 Real Betis: lo más bajo, llegó

Fue el momento más bajo de todo el año. El día que tocaron fondo tanto muchos futbolistas de la plantilla verdiblanca y también Manuel Pellegrini. De hecho, algunos jugadores acudieron a la zona mixta a valorar lo que había sido el encuentro y fueron igual de contundentes, o más, que en el análisis que se realizó en Diario de Sevilla. En aquel momento parecía que a los jugadores no les importaba demasiado la competición (algo que se demostró con el cambio de actitud al comenzar las rondas eliminatorias) y que el Ingeniero, con lo que tenía, no estaba siendo capaz de conseguir un rendimiento óptimo. Bien sea porque necesitaba fichajes (como así se demostró con el de Isco, que al fin y al cabo es un fichaje para la Conference y Antony), o por un elemento al que no se le dio suficiente importancia en aquel momento como fueron las numerosas lesiones.

Antony le agradece a Isco el pase en su golazo. / Antonio Pizarro

Dos figuras internacionales, al rescate

Y es que al cambio de actitud en el equipo se unieron dos pasos fundamentales a nivel de club. Uno de ellos, el cambio en la lista de la Conference League junto al mercado de fichajes. Aparecieron en escena dos piezas de una importancia astronómica como son Isco y Antony. Cambiaron totalmente la cara de la plantilla aportando goles, asistencias, calidad y voracidad competitiva. Cuatro goles y tres asistencias lleva el brasileño en ocho encuentros, mientras que el de Arroyo de la Miel acumula dos tantos y dos asistencias.

Imágenes del almuerzo de este mediodía haciendo piña de cara al derbi / RBB

Una inyección de beticismo

En todos los estamentos del club se venía trabajando muy bien en algunas delegaciones y se habían cometido algunos fallos en otras. Pero había algo que faltaba. Con un movimiento liderado por la dirección deportiva con Manu Fajardo y Álvaro Ladrón de Guevara al frente, se multiplicaron las dosis de beticismo que se le daban a la plantilla y a los diferentes estamentos del club en el día a día. Se comenzó a funcionar de otra forma y a preparar los acontecimientos importantes de la mejor manera posible. Esto supuso un cambio de guion y dio como resultado un club que tomó decisiones acertadas y una plantilla unida contra todas las adversidades.

Isco manteado por los aficionados del Betis / Antonio Navarro

Disfrutar del proceso, otra clave para el aficionado

Aquí estuvo otra de las claves. Antes del partido de vuelta ante la Fiorentina y después de una enorme remontada ante el RCD Espanyol en el RCDE Stadium, los aficionados del Betis se volcaron con los suyos hasta el punto de reproducir imágenes que no se habían visto hasta entonces. Una inyección de adrenalina antes de viajar a Florencia con el objetivo de hacer historia, lo cual se terminó consiguiendo. Ahora queda lo más importante, el día que todos y cada uno de los integrantes de la masa social y deportiva del Real Betis Balompié estaban deseando.

Una mención honorífica

No puede ser de otra forma. Dos elementos que también fueron determinantes se encuentran en el sorteo de octavos de final en el que el Betis evita al Chelsea y se encuentra con el Vitória de Guimaraes y también precisamente en la vuelta de esa eliminatoria, donde se ve por primera vez en la temporada ese equipo arrollador.