Alfonso: "Se ha hecho justicia con Antony"

Sevilla/El ex jugador del Betis Alfonso Pérez Muñoz, en una entrevista en La Jugada de Sevilla, de Canal Sur Radio, ha hecho un interesante análisis de diferentes temas de la actualidad del conjunto verdiblanco. Desde Antony a las opciones de los de Heliópolis de ganar la Conference League.

Quitada la la roja a Anthony

"Hombre, a ver, se hace justicia, evidentemente. Yo particularmente soy de los que piensa que no me gusta que me regalen nada, pero tampoco quiero que me quiten nada. Es decir, si hubiese sido rojada directa, pues no te queda otra que aceptarlo, evidentemente, pero creo que hubiese sido una injusticia que hubiesen echado pues dos partidos a Anthony por por esa acción. Evidentemente, si hubiese sido correcta en el sentido de que hubiese sido una roja, pues lógicamente tienes que asumirlo, pero yo creo que se hace justicia en ese sentido".

Valoración de esta temporada del Betis

"Está siendo un poco irregular, pero bueno, a ver. Creo que el Betis está en una posición en la cual pues tiene a tiro de piedra las competiciones europeas. Creo que queda mucho todavía. Es verdad que contra los grandes está jugando mejor, pero por eso hay que mantener siempre una regularidad. Está claro que a lo largo de una temporada partidos vas a perder y vas a coger alguna racha mala. Pero lo importante es estar ahí, llegar a las últimas 10 jornadas bien posicionado, con opciones de meterte en competición europea. Es verdad que quizás la sensación que tenemos, en general, es que no está siendo una gran temporada, pero el Betis está ahí y lo más importante que todavía hay margen de error para poder seguir ahí en la lucha de los puestos de competición europea. Creo que el Betis no puede arrojar la toalla en ningún momento, por supuesto, queda mucho".

Sobre los años de Pellegrini en el Betis y su futuro

"Todo van a marcar los resultados. Es verdad que no es normal que un entrenador de tantísimos años, como es el caso de del Cholo, pero bueno, eh si un entrenador lleva tantos años ahí es porque bueno, está haciendo las cosas bien y creo que al Betis con Peregrí en estos últimos años le ha ido le ha ido bastante bien, por lo tanto, bueno, veremos al final de temporada si si las cosas le van tan bien y y puede seguir pues ojalá pudiese seguir muchos años porque eso es que las cosas funcionan y y bueno, eso lo valorará mi imaginación el club, la secretaria técnica, si puede continuar o no o debe continuar o no, pero ni para la temporada que viene, pero bueno, para para depender también de los resultados y y bueno, por supuesto que él quiera también seguir.

La Conference League

"A ver, es un título europeo y mientras que esté ahí tiene que intentar luchar por todo, igual que en su momento en la Copa del Rey. El Betis sólo tiene la Liga y la competición europea, y creo que plantilla tiene para aguantar todo tipo de competiciones, para eso está planificada y para eso está el Betis, para luchar siempre hasta el final en cualquier competición. Por lo tanto, equipo hay. Es una competición en la que cada vez queda menos para llegar a esa final y no es que haya grandísimos equipos, pero sí que hay varios que sí que son rivales directos para poder conseguir esa competición. Y claro, por supuesto, el Betis es uno de los candidatos que también tendrá sus opciones".

Cómo ve a Jesús Rodríguez

"Pues bien. Sorprendente en el sentido de que no es fácil hoy en día que los clubes apuesten por jugadores jóvenes, que les den esa oportunidad y que luego demuestren con desparpajo su calidad. Ya me gustaría que tanto en el Betis como en otros equipos pudiesen poco a poco salir jugadores con mucha proyección y en este sentido pues es una buena noticia para para el Betis que un jugador de la cantera esté siendo de los jugadores más importantes del equipo. Espero que cada jornada nos siga sorprendiendo y dándonos muchas alegrías con su juego".