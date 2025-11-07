Alineación probable del Betis ante el Valencia: once tipo para irse ganando al parón

Tras las varias rotaciones que hizo Manuel Pellegrini ante el Olympique Lyon en Europa League, vuelve la competición liguera en la que el Betis se juega seguirle la pista a Villarreal y Atlético de Madrid para poder aspirar llegado el mes de mayo a las posiciones de UEFA Champions League. En el apartado de descanso puede que entren futbolistas como Pablo Fornals, que ha sido convocado con España y va a tener trabajo este parón, al igual que futbolistas como Lo Celso, Bakambu, Abde o Amrabat. Eso sí, el choque ante el Valencia es importantísimo para los intereses del conjunto verdiblanco y el once probable del chileno debe aportar garantías suficientes para conseguir los tres puntos.

En la enfermería siguen tres nombres fijos: Ricardo Rodríguez, Junior Firpo y Pau López. A ellos se podría unir Isco Alarcón, aunque es 98% improbable, ya que no va a jugar tal y como lo afirmó Manuel Pellegrini en rueda de prensa. Aunque con este tipo de futbolistas con tanto peso nunca hay que descartar nada, y menos cuando depende en parte de sus sensaciones. Este sábado se cumple una semana desde que volvió a trabajar con el grupo.

Amrabat persigue a Giuliano Simeone en un duelo que se dio en varias ocasiones. / Antonio Pizarro

Amrabat volverá al once

Héctor Bellerín volverá a ser el lateral diestro y Bartra regresará junto a Natan a la pareja de centrales. La gran duda queda en el lateral zurdo, donde todo apunta a que Valentín Gómez volverá a completar 90 minutos en esa posición tras su buen rendimiento intersemanal. Amrabat será el pivote defensivo y su acompañante apunta a ser de nuevo Pablo Fornals. Eso sí, no jugará mucho tiempo en el partido más allá de los 75 minutos habituales ya que le espera un largo periplo con España. Arriba, continuidad para las dos bandas y, como no podía ser de otra forma, volverá Cucho Hernández a la posición del nueve.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Valencia sería el siguiente: Álvaro Valles en portería. Héctor Bellerín, Bartra, Natan, Valentín Gómez en defensa. Amrabat, Fornals y Lo Celso en el trivote del centro del campo. Antony en una banda, Abde en otra y Cucho Hernández como hombre más adelantado.