Alineación probable del Betis ante el Genk: cambios y competitividad en Europa

Turno de nuevo para Manuel Pellegrini y las rotaciones en un partido del Betis en la UEFA Europa League. Después del exigente partido de los verdiblancos en el estadio de La Cerámica y con el choque tan complicado que se les viene el próximo lunes en La Cartuja ante el Atlético de Madrid, seguir teniendo esa sensación de superioridad ante los rivales y también el sentimiento que produce el seguir ganando partido tras partido es fundamental. De ahí la trascendencia de traerse un buen resultado de tierras belgas. Ahí, además, el Betis se sigue jugando tres puntos importantes en una competición en la que los puntos que se van son muy difíciles de recuperar y que a final de curso podrían marcar la diferencia.

Es por ello que en este once de Pellegrini hay bastantes dudas. Una de ellas está en el lateral diestro, donde parece claro que va a descansar Bellerín pero no es tan evidente quién va a ser su sustituto. Lo mismo ocurre con Natan y Amrabat, quienes apuntan a gestionar cargar y dejar espacio en primera línea a otros compañeros. La delantera y la banda izquierda también tendrán novedades, con el regreso al once de Giovani Lo Celso.

Álvaro Valles sale de cabeza en una acción en el primer periodo. / Borislav Troshev | Efe

Bartra y Altimira, algunas de las novedades

Natan lleva todos los minutos que han estado en juego sobre el terreno de juego y lo normal es que pueda tener un importantísimo descanso. Al igual que le ocurre en el centro del campo a Amrabat. Llega tras disputar el partido completo ante el Villarreal tras superar unas molestias musculares. De hecho, no entrenó este lunes con el equipo sumando un segundo día de descanso. Fue llamativo que Rodrigo Riquelme no jugase un solo minuto en La Cerámica, por lo que se intuye que saldrá de inicio en Bélgica. Otra gran duda es Antony. Lo normal sería que el brasileño también descansase en un día de rotaciones, pero en Pellegrini tampoco es partidario de desmantelar al 100% su columna vertebral.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Genk es el siguiente: Álvaro Valles en portería; Ángel Ortiz, Bartra, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira junto a Marc Roca en la medular; Lo Celso como enganche, Rodrigo Riquelme en izquierda, Antony en derecha y Cédric Bakambu como jugador referencia.