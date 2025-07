Álvaro Valles: "Voy a dar todo de mí para sacar el mejor nivel que tengo"

Álvaro Valles ha sido una de las caras nuevas en esta presente temporada en el Betis. El portero, que llega tras una temporada sin jugar tras ponerse en rebelión contra Las Palmas, ha explicado en los medios del club que la incorporación al grupo "está siendo muy buena" y reconoce que los jugadores más veteranos, junto a los capitanes, son los que más le están ayudando.

Sobre sus primeros entrenamientos en en el Betis, cree que el nivel de los jugadores es "muy bueno y competitivo". "La gente ha llegado con ganas. Al final, después de un año tan bueno como el pasado, pues la mentalidad creo que es superarnos y dar un pasito más hacia delante en todo, y está siendo un nivel bastante alto el que están dando los compañeros estos primeros días", añadió el guardameta.

Sobre el entrenador de porteros, Toni Doblas, declaró que es "una persona muy cercana y me estoy integrando bien en lo que es los entrenamientos porque ya venía con una idea y una mentalidad de cómo le gusta trabajar". Actualmente, Álvaro Valles está rodeado de otros tres porteros más: Adrián, Fran Vieites y el canterano Manu González. Sobre sus compañeros dijo que "los tres trabajan muy bien, todo muy correcto y eso ayuda bastante a que el entrenamiento vaya bien". "Adrián no lo conocía tanto, pero Fran, por ejemplo, me he enfrentado a él muchas veces en Segunda y siempre he tenido buena relación con él. Y Manu, un chaval de la cantera que es espectacular, muy tranquilo y que le gusta trabajar y eso nos ayuda a todos", dijo Valles.

El jugador natural de La Rinconada comentó respecto a su primera etapa que "el club ha dado un salto de calidad muy importante, ahí están los datos, el equipo siempre está metido ahí en la pelea y luchando por todos los puestos europeos". "Cada año se está llegando un poco más cerquita de los puestos en la tabla".

La Cartuja "será un infierno para cada rival que pase por allí"

En cuanto a los motivos de su regreso, el portero confesó que "tenía la espinita de poder volver algún día y poder formar parte del primer equipo". También asegura que "la ambición y el crecimiento del club" son otros de los motivos por los que decidió fichar por el conjunto verdiblanco. Aunque para llegar a Heliópolis tuvo que quedarse un año en la grada. Respecto a esos momentos complicados explicó que "al final, uno tiene que intentar estar lo mejor posible porque sabe que esto sigue y que te adaptas y sigues avanzando o te pasan por encima. "Y es lo que intenté hacer en todo momento: estar lo mejor posible durante el año, a pesar de no poder jugar y no poder disfrutar del fútbol. Intentar llegar a la pretemporada lo mejor posible para coger el ritmo de competición", desarrolló sobre sus últimos meses en los que estuvo alejado del terreno de juego.

Álvaro Valles ha comentado que estos días está "disfrutando de los compañeros, del poder competir dentro del campo, del sentirme valorado, ser importante dentro de lo que es el equipo". También dijo que está "deseando que llegue la competición y los partidos para volverme a sentir más futbolista aún, si cabe".

En cuanto a un posible estreno en competición europea, señaló que es algo que tiene que ser "muy bonito y, sobre todo, el seguir quemando etapas". El nuevo portero del conjunto verdiblanco tendrá que esperar para jugar en el Benito Villamarín, pero es algo que no le preocupa porque tiene claro que el Estadio de la Cartuja la harán su casa. No tienes dudas de que su nuevo estadio "será un infierno para cada rival que pase por allí".

Por último, agradeció a los aficionados del Betis tanto los mensajes que le han enviado y sus muestras de cariño y les mandó un mensaje: "Voy a dar todo de mí para sacar el mejor nivel que tengo y poder disfrutar juntos de cada historia y de cada logro que se consiga esta temporada y todas las que restan".