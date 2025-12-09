Amrabat, de incógnita en el derbi a descarte contra el Barça con la Copa de África en mente

Cuando Amrabat fue a rematar con todo el balón y acabó impactando con fuerza en el pie derecho de Isco las alarmas se encendieron. Era la primera titularidad del costasoleño, que volvió a lesionarse, mientras que el centrocampista también abandonaba minutos después el encuentro ante el Utrecht de Europa League, aunque al menos por su propio pie. El internacional marroquí incluso fue duda para el duelo en Nervión y nueve días después, tras no jugar tampoco con el Torrent, no entró en la convocatoria para el duelo con el Barcelona.

Esta semana el Betis disputa el jueves en Zagreb un importante partido de competición europea. Sería el último antes de que Amrabat se marche con su selección para jugar la Copa de África, un marrón de tamaño continental para los equipos europeos que pierden a sus futbolistas en mitad de la temporada. La FIFA amplió el plazo hasta el 15 de diciembre para que los clubes cedieran a los futbolistas a sus selecciones, pero como quiera que LaLiga colocó el duelo en Vallecas ese mismo día, Amrabat, Abde y Bakambu jugarán de vediblanco por última vez en este 2025 en Zagreb, aunque el medio es duda para ese choque.

Marruecos, anfitrión del torneo, busca un título que no gana desde 1976, por lo que pese a la petición de la entidad heliopolitana ha negado la posibilidad de que los jugadores se incorporen un día después. Los Leones del Atlas debutan el próximo 21 de diciembre ante Comoras, actual número 108 en el ránking FIFA y no quiere dejar nada al azar, por lo que quiere contar con sus futbolistas lo antes posible.

Bakambu y Abde podrían jugar frente al Dinamo de Zagreb, con el Betis buscando un triunfo que lo asiente entre los ocho primeros para evitarse un play off extra, pero el concurso de Amrabat está en el aire. Su posible inclusión para el derbi del 30 de noviembre, tres días después de la lesión, quedó en el aire hasta última hora, quedándose fuera de la convocatoria finalmente, y como era previsible no contó para jugar contra el Torrent en Copa del Rey. Se confiaba en que el centrocmpista pudiera estar contra el líder el pasado sábado, que forzara si es preciso para ayudar a su equipo antes de marcharse con su combinado nacional, pero se quedó fuera de la lista para jugar nueve días después del fortuito lance con Isco: “Amrabat no ha alcanzado a recuperarse al cien por cien del golpe que tuvo”, dijo Pellegrini en la previa ante el Barça.

Este jueves hará dos semanas de aquel impacto y sin parte médico oficial el club sólo adelantó que las pruebas descartaron lesión ósea en ambos casos y la clásica coletilla de que “su vuelta al grupo dependerá de su evolución”. De momento la evolución no le dio para jugar ante el Barcelona y si dos semanas después del impacto aún no se siente al cien por cien se irá con Marruecos, quién sabe si para jugar el mismo día (y a la misma hora) con su selección ante Comoras mientras el cuando bético recibe en La Cartuja al Getafe antes del parón navideño en un partido clave por los objetivos europeos. Ya en octubre sufrió una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe que sufrió frente al Ludogorets perdiéndose el posterior encuentro ante el Espanyol. Después vino un parón, aunque se fue con su selección para hacer grupo y no jugar, evidenciando lo importante que es esta Copa de África para Marruecos y Amrabat, que no se encontraba al cien por cien para jugar conta el Barcelona y que si no fuerza para estar en Croacia se despedirá del Betis hasta 2026.