Dos empates a uno en las visitas del Betis croacia

Marc Roca disputa el balón con Martin Baturina en el partido de Conference League ante el Dinamo de Zagreb de hace dos campañas.

El Betis, que este jueves disputa su partido de la sexta jornada de la primera fase de la Liga Europa en el campo del Dinamo de Zagreb, ha cosechado dos empates a uno en sus dos visitas oficiales a Croacia.

Hace menos de dos años, en febrero de 2024, el equipo adiestrado por Manuel Pellegrini fue apeado en los dieciseisavos de final de la Liga Conferencia por ese mismo rival al que visita de nuevo. El conjunto de la capital croata ganó por la mínima en Sevilla y defendió el resultado obtenido en el estadio Maksimir, al empatar a uno con goles del local Kaneko y del visitante Bakambu.

La primera vez que el conjunto verdiblanco disputó un encuentro oficial en Croacia fue en la fase de grupos de la Liga Europa 2013-14, cuando el Betis visitó al Rijeka, cosechando entonces otro empate a uno en un duelo en el que Benko adelantó a los locales e igualó Cedrick para los verdiblancos.