El Betis recibe respuesta por Abde, Amrabat y Bakambu: descartados para Vallecas

En las últimas jornadas, la FIFA comunicó a los clubes que las selecciones africanas ampliaban el plazo límite para que sus futbolistas estuviesen concentrados para la Copa de África hasta el lunes 15 de diciembre. Este día era conflictivo para el Betis, ya que juega una nueva jornada de La Liga EA Sports ante el Rayo Vallecano en Vallecas. En Heliópolis hicieron la solicitud pertinente para que Amrabat, Abde y Bakambu pudiesen incorporarse el día 16 a las concentraciones y así pudiesen estar ante los de Íñigo Pérez, pero finalmente la resolución ha sido negativa.

Desde el combinado de La Palmera informan que hicieron esa petición, pero que la respuesta que han recibido ha sido negativa. Rechazada. Además, no contemplan de momento la posibilidad de seguir insistiendo. Eso sí, también advierten que en el mundo del fútbol se han visto muchas cosas y que todo puede ocurrir, como que haya un cambio de opinión de Marruecos o RD del Congo a última hora, pero de momento, los tres están descartados para el choque del próximo lunes 15.

Amrabat, en la rueda de prensa previa al partido ante el Utrecht. / José Manuel Vidal / Efe

Bajas muy sensibles para Pellegrini

La realidad es que las tres son bajas importantísimas para el conjunto de La Palmera. Sobre todo la dupla marroquí, que se ha erigido en el once inicial como una de las parcelas más determinantes. Si los dos combinados llegan hasta la final, Pellegrini no podrá contar con ellos en estos partidos: Rayo Vallecano*, Getafe, Real Madrid, Oviedo, Villarreal, al límite con el PAOK ante posibles celebraciones. También los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, y si el Betis pasa, los octavos.