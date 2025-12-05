Los posibles rivales del Betis en los dieciseisavos de final de Copa del Rey

Este jueves 4 de diciembre se ha cerrado de forma definitiva la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey en la que participan los equipos de primer nivel en España y ya se conocen todos los que estarán en los bombos del sorteo del próximo martes a las 13:00 horas en la ciudad del fútbol de Las Rozas para los dieciseisavos de final del torneo del K.O. Los de Manuel Pellegrini eliminaron al Torrent con una goleada por 1-4 con una gran actuación de Rodrigo Riquelme, que sumó tres tantos, y un buen partido de Ángel Ortiz, que volvió a sacar a relucir sus dotes de lateral diestro para hacer dudar al entrenador de cara al partido ante el FC Barcelona.

En este caso habrá una única eliminatoria que sea entre equipos de Primera División. Los cuatro equipos de la Supercopa (Atleti, Barcelona, Madrid y Athletic) se enfrentarán ante equipos de Segunda y Primera RFEF. El resto, se irán enfrentando por orden de categorías. Los que vayan sobrando de categoría más baja ante los de categoría más alta. Eso provoca que pueda darse la siguiente circunstancia: si las bolas de Betis y Sevilla se van retrasando, puede haber otro derbi, en este caso en Copa del Rey.

El banderín que el Betis intercambiará con el Torrent antes del encuentro de Copa del Rey. / Real Betis

Los posibles rivales del Betis en Copa del Rey

Los equipos que estarán en los bombos son los siguientes:

LaLiga : Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Villarreal, Levante, Elche, Real Sociedad, Real Betis, Getafe, Osasuna, Mallorca, Alavés, Valencia, Rayo Vallecano, Sevilla y Celta.

: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic, Villarreal, Levante, Elche, Real Sociedad, Real Betis, Getafe, Osasuna, Mallorca, Alavés, Valencia, Rayo Vallecano, Sevilla y Celta. LaLiga Hypermotion : Éibar, Cultural Leonesa, Sporting, Huesca, Albacete, Deportivo, Racing, Burgos y Granada.

: Éibar, Cultural Leonesa, Sporting, Huesca, Albacete, Deportivo, Racing, Burgos y Granada. Primera RFEF : Ourense, Talavera, Eldense, Murcia, Guadalajara.

: Ourense, Talavera, Eldense, Murcia, Guadalajara. Segunda RFEF: Atlético Baleares.

Contraluz del sorteo de la Copa del Rey en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol. / AFP7 / Europa Press

Este último, el equipo balear, es el único que no le puede tocar al 100% al conjunto verdiblanco, ya que va a jugar contra uno de los equipos de la Supercopa de España. Las fechas previstas para esta eliminatoria son los días 16, 17 y 18 de diciembre, pero como el conjunto heliopolitano juega el día 15 en Vallecas, todo apunta a que el duelo ante su rival será el próximo jueves 18 diciembre.