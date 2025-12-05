Alineación probable del Betis ante el Barcelona: Antony y una prueba de fuego

El Real Betis Balompié afronta en la tarde de este sábado un partido trascendental para seguir en la pelea por conseguir una plaza en Europa la próxima temporada. Concretamente, con la obligación de que sea para la UEFA Europa League y con el sueño de que sea para la Champions. En frente, un Barcelona que llega líder, un punto por encima del Madrid y con dudas futbolísticas y bajas a partes iguales. Eso sí, Manuel Pellegrini tendrá bajas importantísimas de cara a este choque clave. ¿Cuál es la alineación probable del Betis ante el Barcelona?

Es importante destacar la situación de la enfermería bética. Los que no llegan seguro a este partido son Isco Alarcón y Héctor Bellerín. El malagueño, con un poco de suerte, podrá estar en Vallecas el próximo día 15. El catalán, quizá en Zagreb. Lo Celso y Pau López apuntan a entrar en la convocatoria, pero lo normal es que con los problemas musculares que han tenido, ambos sean suplentes. En el caso del argentino, se va a probar en el entrenamiento de este viernes.

Lo Celso es presionado por el valencianista Thierry Correia. / EFE / Kai Forsterling

Antony y Amrabat, al campo

El brasileño sufrió un pequeño esguince de tobillo en Copa del Rey que provocó muchas dudas en su figura, pero lo normal es que este viernes entrene con el resto de sus compañeros y sea titular el sábado (tratamiento mágico habitual mediante) contra los de Flick. A este tipo de jugadores no les gusta perderse los partidos de enjundia. Lo mismo ocurre con Amrabat. Su daño fue mucho menor que el de Isco, y todo apunta a que se probará también este viernes para saltar desde el principio al césped de La Cartuja.

Antony en el Pizjuán animando al resto de sus compañeros / RBB

Además, viniendo de un partido copero y teniendo un frío viaje a Zagreb está próxima semana, podrían empezar a aparecer más rotaciones. El once probable del Betis ante el Barcelona es el siguiente:

Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Amrabat, Marc Roca; Abde, Fornals, Antony y Cucho Hernández.

Si finalmente Antony o Amrabat no pudiesen estar, lo normal es que jugasen Ángel Ortiz (con Aitor por delante) y Nelson Deossa.