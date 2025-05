Ángel Haro manda un mensaje ambicioso para la afición del Betis de cara a la final

SEVILLA/En la tarde de este lunes, el Real Betis Balompié ha puesto rumbo a tierras polacas con todos los futbolistas de la entidad menos Marc Roca, que tiene que quedarse en Sevilla para operarse, y con el presidente Ángel Haro a la cabeza.

Antes de embarcar, ha atendido a los medios de comunicación que allí se concentraban para tratar todos los temas correspondientes antes de una cita tan importante como la de este miércoles en Wroclaw.

Ángel Haro / Juan Carlos Muñoz

Sensaciones para la final

“Bueno, ya estamos con el hormigueo propio de este escenario, de esta final, y ya estamos metidos de pleno en el partido. Bueno, yo voy con la misma ilusión y la misma pasión que va cualquier bético. Estamos ante un momento histórico, estamos escribiendo nuestra historia y voy con ganas y con esa ilusión por ganar el partido. Bueno, sueño con ganar el partido, como digo. Estamos viviendo un momento de mucha felicidad, de mucha ilusión. Los béticos van con una alegría, acompañando a sus familiares”.

Cómo está el equipo

“Vamos, normalmente las finales siempre son muy... Ese tipo de partidos son muy competidos, y más ante dos grandes equipos. Pero normalmente lo gana el equipo que quiere ganarlo, y el Betis quiere ganar ese partido. Probablemente, el Chelsea también, pero el Betis está con mucha ganas de ganarlo”.

La vuelta de Isco a la Selección Española

“Bueno, una noticia positiva. Me alegro muchísimo por Isco. Había dado muestra de sobra para poder estar en la selección, mérito de sobra. Y estoy muy contento también por él, porque a él le hacía especialmente ilusión”.

¿El Chelsea tendrá las mismas ganas que el Betis?

“Bueno, no sé cómo van a salir. Nosotros vamos a salir con muchas ganas, sabiendo lo que tenemos entre manos, pero no hay que perder el respeto a un gran rival, al cuarto de la liga inglesa, rival de Champions, y también tendrán seguro mucho que decir”.

¿Se imaginaban estar aquí?

“Bueno, yo como dije, cuando llegamos, llegábamos para transformar la realidad del Betis, para intentar competir de forma asidua en Europa. Eso se está consiguiendo, y competir en Europa era intentar objetivos como estos, estar en finales y también ganarlas, claro”.

Antony celebra con rabia su último gol en el Benito Villamarín. / Antonio Pizarro

La continuidad de Antony

“Bueno, yo creo que eso es independientemente de él. O sea, que es importante porque realmente es un título, y la explosión de alegría que se va a tener va a ayudar también. Pero yo creo que el Betis tiene que intentar, bueno, optar porque Antony se quede. No será fácil porque no depende solamente del Betis, ni siquiera tampoco del jugador, sino también del tercer club que está en propiedad. Y bueno, lo intentaremos, ya veremos. Nosotros lo intentaremos, pero dentro de lo que tiene que ser el rigor económico del club y no podemos salirnos de esos parámetros que nos hemos marcado”.

Desplazamiento de la afición

“Sí, bueno, hay un desplazamiento de en torno a 15.000 personas, lo que tenemos cifrado que 12.000 con entrada y 3.000 que van ahí también a vivir la experiencia. Y seguro que tendremos una ciudad, pues totalmente verde y blanca”.

Mensaje a la afición

“Bueno, que disfrute, que realmente lo que tienen que hacer es disfrutar, que nadie le diga lo que tienen que hacer porque muchas veces intentamos contaminarnos de cómo se tiene que comportar. Que disfruten claramente, los que estamos aquí tenemos otras responsabilidades y tenemos que disfrutar de una manera más contenida, pero a ellos que disfruten, que se lo pasen bien, que vivan esta experiencia con las familias y agradecerles siempre el apoyo que tenemos de ellos”.