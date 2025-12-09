Ángel Haro, en el mensaje navideño del Betis: “Juntos hemos conseguido retos importantes”

El Betis celebró este martes su ya tradicional jornada de convivencia, en la que los futbolistas del primer equipo comparten tiempo con los trabajadores de la entidad y los niños y jóvenes de la cantera. Un acto en el que el presidente heliopolitano, Ángel Haro, aprovechó en su discurso para lanzar un mensaje positivo cara al futuro tras repasar un 2025, “un gran año”, que puede ser el principio de algo más grande.

“Un año más nos reunimos para pasar un rato juntos y para celebrar la Navidad. Si tuviera que hacer un breve balance de cómo ha sido el año a nivel deportivo, os diría que ha sido un gran año. El primer equipo se ha clasificado por quinto año consecutivo para competiciones europeas y hemos disputado una gran final, una final continental. A pesar de no haber ganado esa final, creo que el camino ha sido bonito”, señaló el rector heliopolitano, que recordó que ya han recorrido “un buen camino juntos que servirá seguro para aprender y para tener más posibilidades de que se vuelvan a repetir eventos como los disfrutados”.

“Creo que el Betis está en un buen momento en todos los sentidos y para ello es fundamental el gran trabajo en equipo que hacéis todos. Cada uno de vosotros en vuestro departamento, con vuestras responsabilidades, tenéis una función principal que yo creo que es totalmente clave para el leitmotiv de nuestra entidad que es hacer felices a los béticos”, indicó el máximo dirigente verdiblanco, quien se refirió al traslado a La Caruja y la obra del Nuevo Benito Villamarín como pasos claves en el crecimiento: “Juntos hemos conseguido retos importantes, logros importantes. Por citar a alguno de los más cercanos, el propio traslado a La Cartuja. Cambiar la oficina, el campo de juego o desplazar a la afición a la otra punta de Sevilla no ha sido tarea fácil y quiero agradecer a todos los que habéis formado parte de este traslado. Habéis hecho que nos sintiéramos casi como en casa. Y digo casi porque tenemos otro logro entre manos, un logro muy importante, que es la remodelación del estadio con la nueva tribuna y la cubierta. Creo que este reto va a significar un salto cualitativo del Betis hacia el futuro. Creo que va a hacer que nos posicionamos en la zona alta de la competición y entre todos tenemos que conseguir que se produzca, como digo, este salto cualitativo”, aseguró Haro, que deseó a todos “un gran año verdiblanco” y un “buen año para el Betis”.