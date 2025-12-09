Asentado en la Liga, el salto del Betis debe ser en los otros torneos

Casi mientras en la Ciudad Deportiva Luis del Sol plantilla, cuerpo técnico y directiva verdiblancas hacían piña por lo que vendrá, Amrabat se iba. El Betis, que intentó que tanto él como Abde pudieran jugar el lunes ante el Rayo, fecha límite para liberar a los futbolistas que disputarán la Copa de África, desde el próximo 21 de diciembre, ha liberado al medio centro, aún lesionado, para que siga recuperándose bajo la tutela de los servicios médicos de la Federación de Marruecos, ya que sigue con problemas y quedó descartado para la cita de este jueves en Zagreb, la última que jugarán de verdiblanco Abde y Bakambu. Hasta enero ya, dependiendo de la ronda que alcancen sus selecciones.

Y Manuel Pellegrini, pese a todo, no se pone nervioso. Sabe que la temporada es larga y que, como en los años anteriores, hay que intentar prolongar los momentos buenos y cortar las malas rachas lo antes posible. Es la idea, hacer olvidar el mal encuentro contra el Barcelona ganando al Dinamo de Zagreb en la Liga Europa. Asentados en la zona noble de la Liga, y con los puestos Champions de momento lejos, en la línea de lo que marca el presupuesto de unos y otros, el salto de este Betis debe venir en el torneo continental y en la Copa del Rey, ya que las competiciones por eliminatorias pueden establecer la nota de la temporada.

En la capital croata, sin Amrabat, ya en su país, ni Isco, quien posiblemente se perderá también el duelo en Vallecas del lunes, el Betis se juega mucho en el duelo en los Balcanes. No es baladí quitarse un play off, dos partidos, para seguir en Europa. No es sólo ahorrar esfuerzos en un tramo de la temporada decisivo y con tantas bajas y lesiones como las que está sufriendo la plantilla este curso, sino que como cabeza de serie en caso de acabar la fase liga entre los ocho primeros se asegura jugar la vuelta a partir de octavos de final en casa, importante ahora que el valor doble de los goles a domicilio ha desaparecido.

En la Liga Europa el Betis es un candidato más. No hay un claro favorito, pero sí un grupos de conjuntos destacado llamado a estar en la pelea. Llegado el momento de los cruces ante otro de los rivales a batir (Olimpique de Lyon, Aston Villa, Bolonia, Friburgo, Oporto, Roma, Celta...), puede pasar cualquier cosa, por lo que llegar lo más lejos posible marcará la temporada y el salto deseado por la directiva heliopolitana, que empieza a ser consciente también de que en los torneos de eliminatorias está el paso adelante, una vez que la pelea por la Champions se le queda grande a un equipo sin recambio en la banda derecha, el lateral izquierdo y en la delantera y que ahora perderá a dos jugadores claves como Abde y Amrabat cerca de un mes.

La Copa del Rey, incluso, es “el camino más corto a un título y a Europa”, como ya dijo Pellegrini. La suerte en los sorteos es todavía más importante en este torneo que acelera en enero y febrero, ya que la ida de las semifinales se disputa el 11 y el 12 de febrero, antes de esos play off europeo que el Betis necesita evitar. La próxima semana, los dieciseisvos de la Copa, ante el Real Murcia de Adrián Colunga; a mitad de enero, los octavos de final, y a principios de febrero, los cuartos. Y los dos últimos encuentros europeos de la fase liga contra el PAOK y en casa con el Feyenoord por medio los días 22 y 29 del próximo mes. Manuel Pellegrini pondrá toda su atención en estos torneos, pero con su mantra de no dejar de lado la Liga. Acelera la temporada y el Betis sigue muy vivo en todos los frentes, lo que puede obligar al club a un esfuerzo en el mercado invernal.