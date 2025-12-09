El Betis libera ya Amrabat para que se vaya con Marruecos

Amrabat tenía desde hace tiempo el objetivo fijado en la Copa de África y tras lesionarse hace 12 días ante el Utrecht y no participar en los últimos partidos con el Betis, tampoco estará este jueves en Zagreb, ante el Dinamo, y se marcha a Marruecos para seguir su recuperación bajo los servicios médicos de la federación de su selección.

Así lo ha comunicado el propio club verdiblanco, que indicó que jugador viaja esta tarde para seguir su recuperación desde mañana con la Federación de Fútbol de Marruecos. El centro campista, que sigue recuperándose de la fuerte contusión que sufrió frente al Utrecht, al parecer ya estaba descartado tanto para el encuentro del jueves como para el del lunes.

Es por ello que la entidad heliopolitana decidió liberarlo antes de tiempo a petición de los servicios médicos de Marruecos para que pueda seguir su proceso de recuperación en su país con la selección.

Aunque el Betis descartó la lesión óesea tras impactar en Isco, el internacional marroquí pudo salir por su propio pie en el partido contra el Utrecht, el pasado 27 de noviembre. Incluso llegó a ser duda para el duelo contra el Sevilla del 30 de noviembre, pero al final se quedó fuera de la convocatoria de esa cita y ante el Torrent. Contra el Barça, nueve días después del golpe, tampoco estuvo y dos semans después aún no esta recuperado al cien por cien y tampoco jugará este jueves ante el Dinamo de Zagreb.

Marruecos debuta en la Copa de África el próximo 21 de diciembre ante Comoras, el mismo día que el Betis recibe al Getafe en La Cartuja. Los Leones del Atlas, anfitriones del torneo, buscan un título que no gana desde 1976 y negaron la posibilidad de que tanto Abde como Amrabat se incorporarán más tarde para que pudieran jugar este lunes ante el Rayo, fecha en la que deben ser liberados los futbolistas que participen en el torneo africano. Si dejar irse ante a Amrabat implica algún tipo de negociación para que Abde juegue en Vallecas no sería, sin embargo, una mala solución.