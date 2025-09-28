Así jugaron los futbolistas del Betis contra el Osasuna

Solventó con eficacia el Betis su partido posterior al esfuerzo europeo con buen desempeño de su línea de mediapunta. Fornals personalizó la puesta en escena valiente y presionando arriba. Dio los dos goles: el primero al aprovechar el error de Catena en el área y el segundo, al cortar un pase saliendo de Boyomo. Valentín Gómez atrás estuvo siempre muy atento a centros laterales cuando apretó Osasuna al inicio de la segunda parte.

Pau López Sin trabajo apenas hasta el descanso, estuvo seguro en las acometidas del Osasuna en la fase inicial de la segunda parte.

Bellerín Se vació ayudando a subir la línea de presión y sin dejar cogerse las espaldas, bien ayudado por Antony.

Valentín Gómez El argentino lideró la seguridad defensiva con oportunos cruces y ganando balones aéreos en los centros rojillos.

Natan Empezó sufriendo con algún centro lateral y llegó tarde a tapar el remate en la fase inicial del segundo tiempo un par de veces. Pero terminó con firmeza ante Budimir.

Ricardo Rodríguez Muy metido en el partido siempre. Su frescura ayudó a adelantar la línea de presión. Más fijado cuando entró Víctor Muñoz, que le dio trabajo, aunque terminó aburriéndolo.

Amrabat Era el mediocampista que saltaba en la presión. Buena labor yendo y viniendo e incluso probando el disparo a puerta.

Marc Roca Sesenta y ocho minutos jugó en su vuelta a la titularidad después de mucho titular. Contribuyó a sostener la presión adelantada con firmeza en la medular. Y no se olvidó de dar el paso adelante para hostigar.

Antony Desdibujado partido del brasileño. Empezó con mucha movilidad e intentando desbordar, pero se fue apagando y no fue capaz de concluir ninguna contra ya en la segunda mitad.

Fornals Clave su determinación y su fe para ir a hostigar a los defensas rojillos. Estuvo en los dos goles y terminó lesionado en el tobillo izquierdo por una acción fortuita.

Abde Empezó con energía y llevó peligro desde la izquierda. La entrada de Becker instó a Pellegrini a sacar a Ruibal para fijar ese flanco ante las subidas de Rosier.

Cucho Hernández Gol marca de la casa. Brioso en su labor de hostigar la salida del balón. Se le fue acabando el fuelle cuando el Betis jugó al repliegue.

Ruibal Apenas se soltó en ataque, pero sí fijó a Rosier cuando el Osasuna cambió el dibujo a 4-2-4 para intentar recortar distancias.

Altimira Labor sorda de mina en el centro del campo. Le faltó dar una mejor salida en alguna contra.

Riquelme Algún intento vano de romper a la contra que no terminó de concluir.

Ángel Ortiz Entró muy metido. Terminó de obturar el flanco por el que Víctor Muñoz estaba percutiendo con seriedad.