Posturas más cercanas entre Betis y América por Guido Rodríguez

Es sabido que Guido Rodríguez se ha convertido en la gran prioridad del Betis en este mercado invernal. La entidad heliopolitana busca con ahínco al jugador que pueda reforzar su medular desde este mes de enero y el argentino es el candidato número 1 para sumarse a sus filas. Con Alexis Trujillo y Federico Martínez Feria desplazados a tierras mexicanas, ayer tuvo lugar en las oficinas del América la segunda de las sesiones de negociación por el traspaso. Todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero tras dos intensas reuniones las posturas ya son cercanas y la operación podría certificarse este viernes.

Después de la reunión que ambas partes mantuvieron en la noche anterior, en la que no hubo fumata blanca, los mandatarios locales y los emisarios verdiblancos no tardaron en tomar asiento nuevamente. ESPN México pudo confirmar que el presidente del América, Santiago Baños, arribó temprano a las instalaciones. Y que más tarde, alrededor de las 11 de la mañana –en el horario mexicano– llegó la comitiva bética. Si bien unos y otros estuvieron casi cinco horas reunidos, no se ha llegado aún a un punto de encuentro concreto.

El Betis ya ha apalabrado la firma con Guido Rodríguez, quien termina contrato en junio de este mismo año. Los recursos del club verdiblanco para lograr un trato beneficioso giran en torno a ofrecer al América el porcentaje de una futura venta. Algo que en su día ya le sirvió para llegar a un acuerdo con el Sporting de Portugal en el traspaso de William Carvalho.

La comitiva que encabeza Martínez Feria, que va a estar en México hasta este sábado, quiere acelerar el asunto y volver a España con el traspaso cerrado, pero el América aún discute algunos detalles del acuerdo. Rodríguez tiene una gran reputación en el fútbol azteca en estos momentos. El argentino, de 25 años, se formó en las categorías inferiores de River Plate y debutó con el primer equipo millonario en 2014, pero tuvo que desarrollar su carrera lejos del Monumental de Buenos Aires. Después de una cesión de algunos meses a Defensa y Justicia, aterrizó en México de la mano de Los Xolos de Tijuana y una buena temporada allí le valió para dar el salto al América.

En uno de los grandes clubes de DF, Rodríguez culminó su transformación en un durísimo centrocampista de contención. Aunque siempre tuvo una planta considerable (1,85), en los dos años y medio que lleva en el América ha ido musculando su tren superior y es ahora mucho más poderoso en los choques. Su perfil parece ser adecuado para lo que está buscando este enero el Betis, a menudo falto de contundencia en la zona ancha. Guido, que en diciembre disputó con su equipo la final del torneo Apertura, sobresale sobre todo por sus capacidades para guardar la posición y su olfato para recuperar la pelota.