Avalancha masiva de ultras del Feyenoord para el encuentro frente al Betis

Los ultras del feyenoord, en el encuentro ante el Panathinaikos de este curso en la Europa League.

El Feyenoord no estará sólo en el Estadio la Cartuja. De hecho, se espera en Sevilla este jueves la presencia de 3.000 hinchas holandeses, de ahí el amplio dispositivo preparado para un partido de alto riesgo que contará con el despliegue de 379 miembros de la Policía Nacional.

"La presión policial está acorde a la dificultad que presentan los aficionados ultras del Feyenoord", ha indicado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, tras presidir la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad para esta cita europea.

Además, el dispositivo de seguridad del Betis estará formado por 282 vigilantes de seguridad, 167 auxiliares, cuatro guías caninos, 12 jefes de equipo, ocho coordinadores y un coordinador general. Mientras, el dispositivo sanitario constará de cuatro ambulancias medicalizadas, siete DUE y 23 técnicos.

"Todas las partes implicadas trabajamos conjuntamente, con especial atención tanto a las jornadas previas como a los momentos posteriores, gracias a un dispositivo que ha movilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el entorno del estadio y en otros puntos estratégicos de la ciudad", añadió Toscano en relación a un operativos que estará formado por diez unidades de la Policía Nacional, con presencia de la Unidades de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Caballería, las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada Provincial de Información.

Un dispositivo de máxima seguridad para recibir a unos ultras que tienen una fama bastante polémica y a menudo negativa, tanto en Países Bajos como en otros países europeos que visitan.