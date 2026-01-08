Bakambu, novedad en la puesta a punto del Betis para la visita al feudo del Oviedo

El delantero congoleño Cédric Bakambu, tras la participación de su selección en la Copa de África, ha sido este jueves la gran novedad en el entrenamiento del Betis, que afina su puesta a punto para la visita de este sábado al Oviedo.

Bakambu, por su convocatoria con la República Democrática del Congo para ese torneo, se ha perdido los tres últimos partidos de Liga con su equipo ante Rayo Vallecano, Getafe y Real Madrid, y fue recibido por sus compañeros con el tradicional pasillo de bienvenida y entre muestras de cariño.

El delantero bético, nacido en Francia y que juega con la selección congoleña, ha regresado a la disciplina de la plantilla entrenada por Manuel Pellegrini después de la eliminación el pasado martes de la República Democrática del Congo de la Copa Africana tras perder por 1-0 en la prórroga de los octavos de final contra Argelia.

Bakambu, en principio, está a disposición de Pellegrini para entrar en su convocatoria para el encuentro del sábado en el estadio Carlos Tartiere tras la participación con su selección en el torneo que se disputa en Marruecos, en el que ha sido titular en tres de los cuatro partidos que ha jugado, con un gol anotado en el empate a uno ante Senegal en la fase de grupos.

Para el partido en Oviedo son bajas seguras Isco, quien se recupera de la operación de su lesión en el cartílago del tobillo derecho a la que fue sometido el 29 de diciembre; y sus dos internacionales con Marruecos, Sofyan Amrabat y Abde, que están disputando la Copa de África en su país.