Un juez decide este 8 de agosto el futuro de un club con casi 40 años de historia, bajo sus distintas denominaciones. El Baloncesto Sevilla será ACB o no será. El Juzgado de Primera Instancia de Barcelona resuelve, se espera que sobre las 12:00, la petición de medidas cautelares que el club solicitó ante la negativa de la ACB a su ingreso en la Liga Endesa, por “no cumplir los requisitos imprescindibles, tal y como acredita el informe del auditor externo, ni haber acreditado el pago en plazo del valor de participación”. Pese a ello, Pedro Fernández, presidente y propietario, siempre mantuvo que cumplió con todo y por ello interpuso una demanda de la que depende no sólo el calendario de la máxima categoría nacional, pendiente de que haya 19 ó 18 equipos, sino la supervivencia de la entidad hispalense. La negativa supondría la liquidación.

Y es que el club rechazó inscribirse en la Primera FEB, pese a la prórroga ofrecida de 48 horas tras haber presentado mal la documentación (un aval personal cuando se exige un aval bancario). El filial tampoco está inscrito en la liga EBA, recurso para una posible refundación y el trabajo está casi parado en las oficinas, porque el horizonte es incierto al depender de la decisión de este viernes.

El éxito deportivo fue tirando del carro todo el curso y tapando una deficiente gestión, en la que los problemas económicos se fueron solucionando sobre la marcha, a veces sobre la bocina con peleas públicas con el consistorio sevillano. La posible venta de la plaza a Jaén y el tira y afloja con el Covirán Granada por el derecho ganado de jugar en la ACB alimentaron el discurso de Fernández, que siempre pensó en que tras el dinero invertido esta pasada campaña no podría aguantar otro curso sin apoyo institucional ni con poco más de un millar de socios. Berdi Pérez, que llegó como director general, dejó el proyecto a mitad de curso por la falta de capacidad de decisión ni margen de maniobra sin el consentimiento del dueño, que ha pagado con atrasos las últimas nóminas.

Sin embargo, el reciente apoyo que ofrece la Fundación Cajasol, todo supeditado a jugar en la ACB, hace que el proyecto pudiera contar con un presupuesto interesante en la máxima categoría, pero desaparecer si no se aceptan esas cautelares. Funambulismo total.

Ángel Haro y Ramón Alarcón, presidente y CEO del Betis, posan con Pedro Fernández tras ganar la Final Four. / Betis Baloncesto

Casi 40 años de historia pueden desaparecer de un plumazo con el nombre de Baloncesto Sevilla, aunque no hay que ocultar la responsabilidad del Betis y de sus dirigentes en esta historia. Si en 2016 hablaban de que salvaron el baloncesto Sevilla, esta vez dieron la puntilla. Por los motivos que fuesen, dieron el paso adelante cuando el anterior propietario decidió deshacerse del club. El primer año la fiesta salió gratis, porque adquirieron por un euro una entidad sin deudas y con varios pisos en propiedad y con el presupuesto cubierto para ese primer curso de verdiblanco. Con esos colores se produjeron tres descensos (uno no llevado a cabo por otra resolución judicicial) tras haber jugado en la élite de forma ininterrumpida desde 1989. Cuando la sección empezó a molestar al no tener el respaldo económico de las instituciones que se reclamaba (desde un club privado) ni el apoyo social esperado (“vamos a llenar dos San Pablo, llegó a decir Haro”), se buscaron compradores. Y ahí el ojo clínico de los que salvaron el baloncesto falló. Primero se vendió a Carlos Lazo, venezolano y dueño del conglomerado XOY, que a mitad de temporada huyó de México por una estafa piramidal de millones de euros. El pasado mayo fue arrestado en Nevada. El Betis, que llegó a cobrar de XOY, según dijo Ramón Alarcón, CEO del club, en una juta de accionistas, recuperó la propiedad y de nuevo lo vendió, esta vez al Grupo Hereda, pese a que los hermanos Crespo presentaron una oferta antes de crear el Caja 87, de Pedro Fernández, que ha llevado al club a una situación mucho más límite que la de 2016.

Este 8 de agosto el Baloncesto Sevilla será ACB o no será. Casi 40 años de historia desde que se creara el CDB Sevilla, pasando por Caja San Fernando, Cajasol, Banca Cívica, Baloncesto Sevilla, Betis Baloncesto y de nuevo Baloncesto Sevilla están en juego.