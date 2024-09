Bartra confirma su vuelta y manda un mensaje sobre Isco

SEVILLA/Sin duda, la vuelta de Marc Bartra tras 10 meses de lesión ha sido una de las mejores noticias del verano en clave Real Betis Balompié, y sobre todo, el nivel al que volvió. Pero era demasiado pedir que esa continuidad fuese demasiado larga después de estar casi un año inactivo. Con este tipo de lesiones se descuidan algunas zonas del cuerpo que posteriormente suelen sufrir sobrecargas o pequeñas lesiones que hacen bajar un poco el ritmo. Eso mismo le ocurrió al catalán, que tuvo que retirarse en el partido de Vitoria y todavía no ha reaparecido. En una entrevista con los compañeros de Relevo en las últimas horas ha reconocido entre otras muchas cosas cuándo volverá a estar disponible para Manuel Pellegrini, cómo lo pasó durante ese duro proceso y también en quién se apoyaba cuando necesitaba ayuda en esos duros momentos.

Se perdió el partido de vuelta en los play-offs de la UEFA Conference League ante el Kryvbas y también la visita al Santiago Bernabéu, un encuentro siempre especial para él. Con este mensaje ha querido tranquilizar al beticismo, poniendo ya fecha a su vuelta: "La verdad que estoy bastante bien. No pude estar, pero no fue nada importante, sino que fue más por prevención de parar un partido. No hubo lesión ni nada grave, pero viniendo de lo que venía y habiendo tenido molestias, preferimos prevenir en una decisión consensuada por todos. Ahora ya me estoy entrenando, en el campo y la semana que viene estaré de nuevo con el equipo".

Manuel Pellegrini da instrucciones a Marc Bartra en el partido contra el Girona. / AFP7 / Europa Press

Otra buena noticia en un año difícil

Cuando las cosas vienen complicadas, todos los elementos positivos se agradecen. En este caso, que Bartra pueda volver a estar con el grupo pronto, sin perder demasiado ritmo competitivo y sin molestias, sin duda, lo es. Y más en el que él cataloga su peor año a nivel deportivo: "Sí, a nivel deportivo, yo creo que, sinceramente, ha sido el más duro. Al final es lo que digo, que no solamente no puedes hacer tu trabajo, sino que no puedes hacer tu pasión, no puedes hacer lo que amas. A nadie le gustaría que le quitaran durante prácticamente casi un año poder hacer lo que más le gusta desde que es niño".

Y es que a nivel mental, realmente, es complicado. Él mismo confirma que incluso ha llegado a plantearse dejar el fútbol: "Hay días de que cuesta dormir cuando llega la noche. Igual la segunda o tercera vez que salía al campo y tenía que volver, que veía que no tiraba. Sintiendo dolor y molestias que hacen que no puedas correr. Pero ves que no todo es hacia adelante, que a veces hay que dar pasos atrás. Hay momentos de estar en casa, momentos de estar medio depresivo, de llorar, de no saber qué hacer. Y ves que está costando mucho más de lo que ya sabías que costaría. Pero sinceramente creo que tienes dos vías. Una es empezar a tomártelo a nivel de víctima, de decir, mira, no tiro para adelante, y empezar a poner excusas y a venirte abajo. O la otra es coger la responsabilidad de decir, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance".

Marc Bartra en el calentamiento del Real Betis - Cádiz CF / Real Betis

Un mensaje sobre Isco por su lesión

El drama de las lesiones de gravedad no cesa en el Betis. Ahora con Isco emplazado para aproximadamente 2025, el catalán ha tenido el detalle en la propia entrevista de hablar sobre él y la hoja de ruta que debe seguir: "Es un grandísimo amigo, nos conocemos desde los 17 años, desde las inferiores de la Selección. A nivel de talento es de lo mejor de este país durante muchos años. Es un espectáculo verlo cómo juega, la calidad que tiene. Sinceramente, me sorprendió muchísimo cómo llegó al Betis después de seis meses sin jugar. No sólo fue unos partidos sino todo el año, y no me va a sorprender que otra vez vuelva de la mejor manera posible, más fuerte y seguro nos va a aportar muchísimo".

"He tenido la suerte de coincidir con los mejores jugadores del mundo y si algo les diferencia del resto es que en los momentos jodidos, que nos vienen a todos, del más fuerte al más vulnerable, no se vienen abajo y siguen hacia delante. Parece fácil decirlo, pero esa mentalidad es primordial, más allá del talento y el físico, e Isco la tiene", sentenció.