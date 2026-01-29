El bético Sergio Arribas ficha por el Cádiz tras concluir la cesión en el Huesca

El Cádiz ha anunciado en la tarde este jueves el fichaje del central Sergio Arribas, traspasado por el Betis y procedente del Huesca, donde ha jugado en calidad de cedido por el club verdiblanco en esta primera parte de la temporada.

Arribas, de 22 años y natural de Burgos, llega como traspasado desde la entidad verdiblanca, que recuperó al futbolista tras disputar la primera vuelta en el conjunto oscense, por lo que seguirá jugando en LaLiga Hypermotion.

El zaguero, que ha firmado con el Cádiz hasta junio de 2029, ha disputado en el Huesca quince partidos y ha anotado un gol. Arribas se formó en las secciones inferiores del Burgos y posteriormente en el Rayo Vallecano antes de firmar por el Betis en 2024 para jugar en su filial, con el que disputó en Primera RFEF 29 partidos.

La pasada temporada, el central llegó a debutar en Primera División con el primer equipo bético en Mallorca (0-1), partido en el que disputó todos los minutos. Arribas se incorporará en las próximas horas a los entrenamientos con el Cádiz a las órdenes de Gaizka Garitano.

El Betis, por su parte, también ha anunciado en un comunicado que ha acordado con el Huesca resolver anticipadamente la cesión de Sergio Arribas y que ha llegado a un acuerdo con el Cádiz para el traspaso del central burgalés (los verdiblancos se quedan con el 50% del pase del jugador).

"El club agradece a Arribas su compromiso durante su etapa como bético y le desea la mejor de las suertes en sus próximos desafíos", señala el escrito de la entidad heliopolitana.