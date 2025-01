Adrián sobre Antony y su fichaje por el Betis: "Tiene las puertas abiertas"

SEVILLA/Sin duda, uno de los pesos pesados en el vestuario del Real Betis Balompié es el guardameta que recientemente acaba de conseguir la titularidad, Adrián San Miguel. Después de más de una década en la Premier League regresó este verano al equipo de su vida para seguir compitiendo al máximo nivel, seguir rindiendo y ayudar en todo lo posible a conseguir los objetivos. Eso mismo ha transmitido en la entrevista que ha concedido a los compañeros de Canal Sur Radio en la que al margen de su situación personal, su pasado en Inglaterra y su momento de forma, ha repasado todo lo que envuelve a la malísima situación que atraviesan los heliopolitanos a pesar de seguir vivos tanto en LaLiga como en UEFA Conference League.

Y fue precisamente sobre esta competición uno de los primeros comentarios interesantes de los muchos que ha hecho. Lejos de huir de los rumores que hablaban de que sus palabras tras el choque en Mladá Boleslav molestaron en la plantilla, hizo frente a la situación explicándola de la siguiente forma: "Al final yo sé a qué comentario te refieres y fue después del partido de ese de Conference que perdimos, que lo sigo pensando, fue vergonzoso en el sentido deportivo porque teníamos que aportar mucho más en ese tipo de partidos. Honestamente, no creo que a nadie le doliera esas palabras, ni mucho menos dentro del vestuario, porque al final quizás era el sentir de todo el mundo, solo que yo lo expresé tal cual. No sé, ya me tengo un poco la sangre caliente, me hirvió la sangre y lo solté así tal cual, pero ni mucho menos ni a jugadores, ni a staff, ni a nadie lo miró por ese lado y yo creo que en ciertos momentos también hay que decirnos las cosas claras".

Adrián San Miguel, dolido tras el partido ante el Mladá Boleslav / Manu Colchón

La situación actual del equipo

Habló también de la situación del equipo y de las críticas. El proyecto del Betis no se ha agotado pero sí es cierto que "no se puede vivir del pasado, sino del presente", como admite Adrián: "O ahora estamos en la situación que estamos. Hay que aceptar la realidad que se está viviendo. La realidad es que el equipo no está rindiendo al nivel que todos esperamos y que nuestra afición espera también, por supuesto. Pero hay que confiar en el grupo, hay que confiar en los que tenemos porque se ha hecho y se han revertido situaciones incluso complicadas, más complicadas que esta. Y esta misma temporada, situaciones con muchas lesiones y se han ganado partidos difíciles".

"El beticismo es como una familia. Tú puedes tener momentos tensos con tu hermano, o con tu padre, o con tu madre, pero os necesitáis. Y tanto la afición necesita al equipo como nosotros necesitamos a la afición. Es cierto que no estamos en ningún momento de pedir nada, porque somos nosotros los que tenemos que aportar mucho más de lo que se está aportando, pero que esa unión se necesita", comentaba.

Adrián sale con autoridad en una acción al final del partido. / Antonio Pizarro

El reclamo, el apoyo de la gente

Y es que como ya dijo el técnico chileno, lo primordial es la unión desde el primer integrante del club de La Palmera hasta el último: "Esa unión, desde la parte de arriba, desde la directiva, desde el míster, desde nosotros, desde la afición, tiene que ser mutua y, por supuesto, cada uno tiene su parte de responsabilidad. Todos estamos por la senda de hacer un Betis mejor, pero está claro que no son situaciones agradables para vivirla como jugador, pero aceptarla como tal, como son y somos profesionales y hay que seguir adelante".

Quizá, una de las causas de esta crisis puede ser la falta de gol de Vitor Roque. Como capitán, ha querido salir en defensa de su compañero: "No solo dependemos de Vítor Roque, al final tenemos otro compañero y no solo tiene que marcar Vítor Roque, hay que quitarle un poco de presión también que él fluya, que confíe en sí mismo y él ha demostrado que para llegar a Barcelona tiene que hacerlo muy bien para venir a un Betis ahora y tener que copar con esta ansiedad o esa incertidumbre de no hacer gol en las primeras que tengamos de cambio, pues él tiene que ir aprendiendo y adquiriendo esa experiencia".

Antony en uno de los encuentros con el Manchester United este curso / Europa Press

Antony, una pieza importante para seguir creciendo

Al ser preguntado por el jugador, todavía del United, esto decía el sevillano: "No sé si al final llegará. Estaremos juntos en el vestuario. Si al final se termina de cerrar, por supuestísimo que si él viene para ayudar y para aportar y para demostrar su mejor versión, abierta tiene la puerta y aquí estaremos con él para ayudarle en este tiempo que venga que pueda aportar esa magia que tiene. No voy a descubrirlo tampoco, yo creo que se ha visto su mejor versión en Ajax. Es un jugador vertical, que tiene regate, que tiene tiro, que encima es aguerrido, que es agresivo, que le gusta, es picante. Y bueno, ojalá se pueda cerrar".

"Y obviamente las puertas abiertas del vestuario las tiene cualquiera que venga a formar parte de este Betis", terminó.