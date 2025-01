Nueva oferta para sacarlo del Betis en enero

SEVILLA/Dentro de lo normal que es que en los últimos días de mercado aparezcan decenas de operaciones relacionadas con las salidas y las entradas en el Real Betis Balompié, en las últimas horas hay un nombre que resuena con fuerza en el apartado de la ventana invernal de 2025. Ese nombre es el de Vitor Roque. El delantero del FC Barcelona cedido en el conjunto de La Palmera hasta junio de 2025 sigue trabajando a las órdenes del Ingeniero en una temporada bastante irregular en la que no está consiguiendo anotar todos los goles que desearía. Además, ya es un secreto a voces también pedido por el técnico la búsqueda de un ariete que termine de finiquitar los partidos en favor de los heliopolitanos.

Eso sí, en la sesión de entrenamiento de este miércoles esa normalidad no ha sido tal para el sudamericano, ya que no ha trabajado junto al resto de sus compañeros como sí hizo el pasado martes en la primera sesión de la semana. Tal y como informan fuentes del club verdiblanco, el jugador sufrió un golpe en el choque ante el Alavés que le está provocando una serie de molestias. La situación no parece grave, pero se le están administrando las cargas y habrá que observarlos estos dos días que restan hasta el duelo en Son Moix.

Juanmi, Johnny, Abde, Isco y Vitor Roque en el entrenamiento de este viernes. / Juan Carlos Muñoz

Palmeiras, decidido a ficharlo

Pero no sólo por su ausencia en el entrenamiento ha sido noticia Vitor Roque. Tal y como apuntan desde Sport, el Palmeiras brasileño habría realizado una oferta de 27 millones de euros por el 80% del pase del jugador con el objetivo de llevárselo en los pocos días que quedan de mercado invernal. Una oferta que habría sido rechazada por parte de los de Joan Laporta expensas de que puedan subir esas cantidades si realmente quieren al futbolista en los días finales de mercado. Esta es una situación que realmente dejaría al Betis en una posición bastante incómoda, teniendo que buscar un segundo delantero (o quedarse con Bakambu y quien llegue).

La cesión al conjunto sevillano es durante dos temporadas y en el momento en el que termine cada una de ellas, los heliopolitanos tienen la opción de pagar por el 80% de los derechos del futbolista un montante de 25 millones de euros, reservándose así los de Flick un 20% de lo que se generase en un futuro.

Vitor Roque y Bakambu, en un entrenamiento del conjunto verdiblanco en la ciudad deportiva de Los Bermejales. / Juan Carlos Muñoz

No se rendirán hasta el final de mercado

Al final, el Verdao está decidido a firmar un delantero centro que le aporte los goles necesarios para alcanzar los objetivos en este año 2025. Ese delantero quieren que sea Vitor Roque y hasta las últimas instancias del mercado invernal estará apurando. Si el FC Barcelona aceptase esos 27 millones de euros se estaría hablando de una operación que dejaría en las arcas blaugranas un beneficio de cinco millones de euros (algo nada despreciable de acuerdo a la situación que tienen en Can Barça).

De momento, la operación se encuentra en punto muerto y con el Betis expectante. Además, tienen vigilados a un gran número de delanteros dentro de las dificultades que puede entrañar cada operación para intentar responder lo mejor posible a lo que ocurra en un mercado tan complicado como el inverna.