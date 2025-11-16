El Betis apuesta su futuro al Villamarín: la clave para nuevas vías de financiación

El Betis presentará sus cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y el estado de información no financiera a sus accionistas en la Junta del próximo 16 de diciembre. Aun así, todo la información ya se puede comprobar y examinar en los medios oficiales del club verdiblanco, y de la misma cabe resaltar la importancia para el futuro de la entidad heliopolitana que tiene la reforma y finalización del Benito Villamarín.

Patrimonio Neto y Fondos Propios

Ya en el informe de Auditoría (realizado por Eudita), dentro del Párrafo de énfasis, queda reflejada esa trascendencia del campo heliopolitano, junto al cumplimiento del Plan de Negocio, para que la entidad de La Palmera tenga diferentes vías de financiación: "Al 30 de junio de 2025, el fondo de maniobra era negativo por importe de 24,433 millones de euros y la Sociedad (Betis) ha formalizado diferentes operaciones financieras que han asegurado la tesorería necesaria para el desarrollo de sus operaciones y continúa realizando las gestiones necesarias para mejorar sus resultados futuros incluyendo la venta de jugadores y la contención salarial, así como la obtención de liquidez adicional por la apertura de nuevas líneas de financiación y la apertura de nuevos negocios que generen ingresos y caja. Estas condiciones adicionales, están sujetas al cumplimiento del Plan de Negocio y a operaciones significativas relacionadas con la construcción del nuevo estadio y anexos comerciales, que a fecha actual se encuentran en fase de desarrollo, y aun no se han materializado".

Aunque el patrimonio neto es negativo (39,8), el préstamo del Plan Impulso (70,8) permite que sea positivo

En cuanto al Patrimonio Neto, el informe de auditoría indica la siguiente: "La Sociedad (Betis) presenta un patrimonio neto negativo por importe de 39,859 millones de euros como consecuencia de las pérdidas incurridas en ejercicios anteriores, la Sociedad (Betis) tiene concedido un préstamo participativo por importe de 70,846 millones de euros, ascendiendo su patrimonio neto a efectos mercantiles a un importe positivo de 30,986 millones de euros, originando que no se encuentre en ninguno de los supuestos de restablecimiento obligatorio de su situación patrimonial establecidos en la normativa mercantil".

Coste de la obra y préstamos de la entidad

El Betis, dentro de su informe de cuentas anuales, incluye una serie de puntualizaciones bajo el epígrafe Hechos Posteriores al Cierre (pág. 70). Y una de ellas hace mención el comienzo de las obras y el traslado al Estadio La Cartuja, donde la entidad heliopolitana indica lo siguiente sobre el costo de tan mayúscula obra: "Sobre el proyecto del arquitecto encargado, la Sociedad (Betis) ha realizado unos estudios de validación y valoración por terceros técnicos especializados e independientes de modo que el coste de la obra se estima que alcanzará aproximadamente 160 millones de euros con un margen de oscilación arriba o abajo de un 10%" –su coste inicial, según informó el club verdiblanco en junio de 2023, estaba estimado en unos 70 millones de euros–.

A 30-06-25, el fondo de maniobra era negativo (24,4) y el Betis aseguró su tesorería con varias vías financieras

También indica el Betis que "para la financiación del proyecto existe un acuerdo, pendiente de la adjudicación del contrato de ejecución de obras para su definitiva formalización. El acuerdo de financiación está previsto con una entidad financiera de reconocida solvencia a un largo plazo de tiempo para su amortización y sobre la base de unos estudios económicos realizados por terceros independientes que garantizan que los ingresos incrementales obtenidos en el nuevo estadio no sólo cubren el servicio de la deuda, sino que incrementan significativamente el flujo de caja de la Sociedad (Betis)".

El Betis reforzó su liquidez con 125 millones de Goldman Sachs y mantiene el de CVC con 70,8 millones pendiente

Otra vez queda claro así el valor para futuros ingresos de la terminación y reforma del Benito Villamarín de cara a esas vías de financiación mediante grandes préstamos con empresas especializadas en ello, como por ejemplo Goldman Sachs (ya el Betis recibió un préstamo de 125 millones de euros para reestructurar su deuda a largo plazo y mejorar su liquidez y solvencia). Así queda reflejado en la memoria de cuentas: "A fecha 26 de junio de 2024, la sociedad hizo efectiva una operación de reestructuración financiera de dos préstamos mantenidos en balance a 30 de junio de 2023 por importe de 93.050.000 euros a través de un banco de inversión con 5 nuevos acreedores financieros, ascendiendo la nueva financiación a un total de 125.000.000 euros".

Además, dentro del epígrafe Pasivos financieros a coste amortizado (pág. 47), el Betis hace mención al préstamo con CVC bajo el Plan Impulso de LaLiga: "El importe pendiente de devolución por la Sociedad (Betis) a 30 de junio de 2025 en concepto de préstamo participativo es de 70,845 millones de euros. El importe restante será dispuesto a medida que se realicen las inversiones previstas bajo el Plan Impulso".

Ingresos y gastos del ejercicio económico

El Betis cerró en junio el ejercicio 2024-25 con un superávit de 5.577.534 euros que se quedan en 4.568.734 euros limpios después de impuestos. Además, la cifra de negocio del club verdiblanco ha ascendido desde los 138,6 millones de euros (30-06-2024) a los 150,6 (30-06-2025). El desglose es el siguiente: en Ingresos por competiciones nacionales, el Betis ha pasado de los 4,1 millones de euros (30-06-2024) a los 5,9 (30-06-2025).

El Betis aumenta su cifra de negocio a 150,6 millones, recorta el gasto y logra un superávit de 4,56 millones

En Ingresos por competiciones europeas (con esa final de la Conference League), el Betis ha pasado de los 15,7 (30-06-2024) a los 20,7 (30-06-2025). En Ingresos por abonados y socios, el club verdiblanco pasa de los 20,6 (30-06-2024) a los 21,6 (30-06-2025). En Ingresos por retransmisiones (TV) hay un leve descenso, pasando de los 68,1 (30-06-2024) a los 64,9 (30-06-2025). Y por último, en los Ingresos por publicidad pasa el club verdiblanco de los 29,8 (30-06-2024) a los 37,2 (30-06-2025).

Con la final de la Conference, el Betis pasó de 15,7 a 20,7 millones en ingresos por competiciones europeas

Y en cuanto a los gastos, el Betis ha llevado a cabo recortes, un descenso de los mismos. Por ejemplo, en sueldos y salarios de personal deportivo, el gasto ha pasado de los 85, millones (30-06-2024) a los 82,3 (30-06-2025). En definitiva un resultado de explotación positivo de 15 millones de euros (30-06-2025) por los 12,1 del curso anterior (30-06-2024), con ese resultado final, mencionado anteriormente de 4.568.734 millones de euros (después de impuestos). Cuentas con un balance equilibrado y con un futuro que tiene como piedra angular, según lo expuesto por el Betis en su balance económico, el Benito Villamarín.