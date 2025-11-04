Betis - Basilea: Horario y dónde ver por TV el partido de vuelta en la UEFA Youth League

El Real Betis Balompié en su categoría juvenil división de honor tiene un duelo trascendental e importantísimo ante el Basilea suizo. Después de ponerse 0-2 en el partido de ida, los errores defensivos condenaron a los de Dani Fragoso que se volvieron a España con un doloroso 3-2. El novel y prometedor equipo del Betis ya demostró que tiene capacidad de sobra para hacerle daño a su rival, y con una imprescindible corrección del funcionamiento defensivo debe ser suficiente para poder dar un golpe encima de la mesa y pasar a la siguiente fase.

De hecho, el partido es tan importante para los intereses verdiblancos que para motivar a los aficionados del conjunto bético a acudir a la ciudad deportiva a animar a los suyos, el futbolista (ya de la primera plantilla) Pablo García ha querido mandar un mensaje a través de las redes sociales del combinado heliopolitano para que sus compañeros tengan el mayor apoyo posible.

¿A qué hora es el partido y dónde ver por TV en directo?

El encuentro entre españoles y suizos se disputará este miércoles 5 de noviembre en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol y comenzará a partir de las 16:00 horas, en principio, ya que hay un sobre aviso de la AEMET sobre mala climatología y habrá que estar muy pendientes a los medios oficiales de la UEFA y ambos clubes por si se produce algún cambio. No es lo normal, pero es una opción que no se puede descartar.

Al contrario que el partido de ida, al celebrarse fuera del tramo horario de la UEFA Champions League, sí se puede realizar la retransmisión en directo del encuentro. Se podrá ver a través de Betis TV, en su página web oficial y en el canal de YouTube. Además, tal y como finalice el encuentro, estará disponible en la web de Diario de Sevilla la crónica de todo lo que ocurra en el césped del campo del barrio de Los Bermejales.