El Betis y los béticos baten récord en la 'peluchada' navideña

En el descanso del partico contra el Getafe el Betis celebró su ya tradicional peluchada, que desde 2018 lleva a cabo con el objetivo de colaborar con diversas asociaciones para que en estas fechas navideñas ningún niño se quede sin regalo.

En esta edición, la primera en el estadio La Cartuja por las obras del Benito Villamarín, los aficionados béticos lanzaron 25.092 peluches, la mayor cifra desde que arrancó esta acción en el año 2018. Desde hoy, el Betis y su Fundación han empezado a donarlos a las organizaciones y entidades que lo han solicitado y que se encargarán de hacerlos llegar a los niños más necesitados. Son las siguientes: Deporte por el Futuro, Maruja Vilches, Cáritas Parroquial de Villanueva del Ariscal, Proyecto 'Elfos y Calcetines', Cáritas Parroquia de San Jerónimo, Centro de Educación Especial San Pelayo, Asociación de Vecinos de la Unidad Trébol-Calesas, Club Deportivo Recreativo Su Eminencia, Asociación A.P.E.S.O., Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias del Aljarafe, Asociación Ayuda al Prójimo, Asociación Paz y Bien, Asociación la Luz de la Esperanza con el Corazón, Hermandad de los Dolores de Torreblanca, Asociación Cultural Virgen de los Dolores Sevilla, EAPN - Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, Ayuntamiento de Moguer, Hermandad de San Esteban, Peña Carmobetis, Asociación Rutas de Sevilla, Asociación Arboleda, Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Fundación Mornese, Club Deportivo Monsalvete, Orfanato de Malabo, Guinea Ecuatorial (Benjamín Zarandona), Hermandad Nuestra Señora de los Dolores (Cerro del Águila), Fundación ECCA Social y CLECE - Centro de Acogida a Refugiados de Sevilla

"El Real Betis y su Fundación quieren agradecer a los 54.365 aficionados que asistieron al partido en La Cartuja su masiva respuesta a esta iniciativa", señala el club.