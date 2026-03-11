Betis-Celta: Horario y dónde ver por TV en directo la semifinal de Copa del Rey juvenil

El Juvenil DH del Real Betis Balompié dirigido por Javier Barrero tras el ascenso de Dani Fragoso al Betis Deportivo tiene en la tarde de este miércoles 11 de marzo una oportunidad única para plantarse en una nueva final para poder llevarse un título a sus vitrinas. El pasado curso levantaron la Copa de Campeones, pero en lo que es la competición del K.O. llevan bastante tiempo sin hacerse con una de ellas. De hecho, acumulan cuatro trofeos y el último fue en 1999.

Eso sí, en el apartado de las finales no les ha ido mal. Han jugado cinco finales y han ganado cuatro, por lo que vencer al Celta de Vigo en la tarde de hoy es sin duda un gran aliciente para que confíen en dar la campanada.

Horario y dónde ver por TV en directo al Betis Juvenil en Copa del Rey

El partido que enfrentará a los vigueses y a los sevillanos será en la tarde de este miércoles 11 de marzo de 2026 a partir de las 18:00 horas, en el estadio Anxo Carro de Lugo. El encuentro se podrá ver en directo a través de RTV Betis, el canal de YouTube del combinado verdiblanco y también por el de la RFEF y en la TVG (Televisión de Galicia).

Si no pueden seguir en directo el partido, en Diario de Sevilla tendrán al instante toda la información de lo que acontezca en el estadio gallego y lo que le depare en el futuro al tercer equipo del combinado de La Palmera.