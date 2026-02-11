El Betis elimina al Real Madrid y jugará la 'Final Four' de la Copa del Rey juvenil (1-2)

El Betis Juvenil escribió una página memorable en su temporada tras imponerse al Real Madrid a domicilio (1-2) y certificar su billete para la Final Four de la Copa del Rey Juvenil, que se celebrará en Villanueva de la Serena (Extremadura), en el Estadio Municipal Villanovense, entre el 12 y el 16 de marzo de 2026.

Los verdiblancos demostraron carácter, personalidad y una fe inquebrantable para remontar un encuentro de máxima exigencia en la capital. El partido arrancó con ambición bética. Desde el primer minuto, los heliopolitanos dejaron claro que no habían viajado a Madrid para especular. En el 14', apareció la figura de Manu González, que firmó un auténtico paradón para mantener el empate. El guardameta volvió a erigirse en protagonista en el 26' con otra intervención providencial que sostuvo a los suyos en el momento más delicado.

Entre medias, en el 16', Rafa Oya rozó el primero tras una gran asistencia de Morante, pero el balón no encontró portería por muy poco. El Real Madrid golpeó primero en el 39', cuando Barroso adelantó a los locales. Sin embargo, la reacción del Betis fue inmediata y contundente. En el 41', el colegiado señaló penalti a favor de los verdiblancos. El meta Voloshyn desvió el chut de Rafa Oya desde los once metros, pero Rubén de Sá cazó el rechace y marcó el 1-1 con el que se llegó al descanso.

La segunda parte comenzó con la misma intensidad. En el 63', el meta madridista evitó el tanto de Migue Romero, que ya cantaba medio gol. El encuentro entró en su fase decisiva con máxima tensión. Se añadieron cinco minutos y, cuando el choque parecía encaminado a la prórroga, llegó el éxtasis.

En el 90’+3’, Curro Macías desató la locura bética con un gol que vale una clasificación. Un tanto que confirmó el enorme carácter competitivo de este Betis Juvenil.