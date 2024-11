Betis: La duda de Pellegrini y su ideario respecto a los internacionales

Sevilla/El Betis ya prepara a pleno rendimiento la importante visita a Mestalla de este sábado (14:00), primer partido del Valencia desde que la DANA asolara su territorio aplazando sus dos últimos encuentros, por lo que el conjunto de Rubén Baraja retoma la competición desde que empatara contra el Getafe (1-1) el 27 de octubre. Y Manuel Pellegrini cuenta ya con los internacionales que se fueron la semana pasada con sus selecciones para afrontar los compromisos internacionales. Johnny Cardoso llegó el lunes para empezar a tratarse de la lesión que se produjo ante Jamaica; Rui Silva, Ricardo Rodríguez y Abde ya se ejercitaron ayer y Lo Celso se incorporará este jueves al grupo.

El argentino fue citado por Lionel Scaloni tras jugar algo más de media hora con el equipo verdiblanco desde que se recuperara de la lesión muscular que se produjo en la anterior ventana internacional de octubre. Estuvo un mes sin jugar y con 35 minutos en las piernas contra el Celta emprendió el largo viaje para concentrarse con la Albiceleste. No jugó en la derrota contra Paraguay y tuvo 10 minutos contra Perú. Un suave rodaje para regresar a Sevilla. Este jueves está previsto que llegue directo del aeropuerto al entrenamiento, casi para estirar las piernas y poco más, y tras otra sesión de trabajo el viernes viajará con el resto de la expedición verdiblanca a la capital del Turia para disputar el encuentro de la decimocuarta jornada liguera.

En la enfermería bética siguen Isco, William Carvalho y Marc Roca. Se han sumado ahora Johnny Cardoso y Mendy, mientras que Bellerín sigue entre algodones. Muchas bajas, muy importantes y concentradas especialmente en el centro del campo, que condicionan el once inicial por el que apueste Pellegrini, ya que a la falta de centrocampistas se une su habitual política de no contar de inicio con los que llegan de haber estado con sus selecciones. Aunque las bajas pueden hacer que eso cambie.

Y tras la selección...

En este último parón han sido cinco los jugadores que se marcharon con sus respectivos combinados nacionales. Prácticamente los mismos que vienen repitiendo en las dos ventanas anteriores y sólo una vez se saltó ese ideario, habitual desde temporadas atrás, Pellegrini esta campaña.

Abde fue el único que disfrutó de una titularidad después de jugar con su selección. En septiembre salió de inicio con Marruecos frente a Gabón (80 minutos) y después a domicilio contra Lesoto 35 minutos. El Betis recibía en casa al Leganés y el extremo disputó el choque completo. En octubre, sin embargo, tras encadenar dos titularidades y sumar 145 minutos en los dos duelos con República Centroafricana esperó su momento desde el banquillo en Pamplona –salió a la hora de partido– el día que el Ingeniero apostó por jugar por primera vez con dos delanteros con Fornals y Ruibal en las bandas.

Lo Celso es otro de los fijos para Pellegrini al que condiciona sus citas con Argentina. En septiembre, fichado ya por el Betis pero sin estrenarse, se fue a jugar contra Chile (40 minutos) y Colombia (17) y de vuelta debutó ante el cuadro pepinero, disputando la última media hora. En octubre se lesionó tras jugar algo más de una hora contra Venezuela y tras regresar con el Celta antes del parón se volvió a marchar con Argentina para ver desde el banco el tropiezo en Paraguay y apenas jugar 10 minutos contra Perú en la Bombonera.

El caso de Rui Silva es distinto, porque Pellegrini ha dejado a un lado las rotaciones por encuentro y ahora cada portero tiene su competición y la Liga es la suya. El portugués vuelve a contar para su seleccionador, ahora Roberto Martínez, pero Diogo Costa es el títular. El bético fue a las convocatorias de septiembre y octubre y no jugó, como en esta de noviembre, siendo titular después con el Leganés y el Osasuna tras los parones.

Johnny Cardoso, que apuntaba a fijo en la medular por la escasez de recursos, se lesionó contra Jamaica el pasado 15 de noviembre. Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados unidos, no lo citó en octubre por unas molestias en la rodilla pero sí en septiembre para dos amistosos. Fue titular frente a Canadá, disputando algo más de una hora y apenas jugó cinco minutos contra Nueva Zelanda. Después, contra el Leganés estuvo en el banquillo y no jugó en un momento de la temporada en el que Pellegrini lo veía fuera de forma al no haber hecho casi pretemporada por la Copa América.

Ricardo Rodríguez es el otro internacional habitual. Titular con Suiza, no lo es con el Betis y tras el parón de septiembre no dispuso de tiempo alguno ante el Leganés y contra el Osasuna sustituyó en la prolongación a Fornals tras la expulsión de Natan.

Otro caso es el de Vitor Roque, que jugó el 5 de septiembre con la sub 20 de Brasil y tras haber debutado de verdiblanco ya en el Santiago Bernabéu siguió siendo suplente contra el Leganés. Jugó la última media hora y marcó su primer gol con el Betis.