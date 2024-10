Betis: Un filial de altísimo nivel y muchos nombres propios

SEVILLA/Siempre se ha dicho que la misión principal de los filiales de los equipos es hacer bien el trabajo con el objetivo de promocionar la mayor cantidad de jugadores posibles al primer equipo. Durante los últimos años, a pesar de que Manuel Pellegrini tiene la fama (justificada o no) de no confiar del todo en los chicos que llegan desde abajo, han sido varios los futbolistas que han tenido participación interesante (eso sí, sin que pase a mayores en la mayoría de los casos. Fran Vieites, Pablo Busto, Nobel Mendy, Kike Hermoso, Félix Garreta, Lucas Alcázar, Visus, Dani Pérez, Ismael Sierra, Mateo Flores, Rodri, Assane Diao, Juan Cruz, Pablo García, Roberto González... Entre los que han acumulado entrenamientos con asiduidad, ventas por cantidades interesantes, muchos partidos en la élite o buenas actuaciones en pretemporada, al final son muchos los nombres que salen a la palestra.

Es por ello que los chicos del filial no deben darle importancia a esas voces que echan en cara este aspecto al Ingeniero. Dependiendo del estado de forma del primer equipo, las lesiones, la carga de partidos y el puesto del que se esté hablando, las oportunidades tardarán más o menos en llegar, pero siempre lo terminan haciendo con el chileno. Arzu es el primero de los nombres propios que hay que destacar del segundo equipo verdiblanco. Después de hacerlo bastante bien en el equipo juvenil, ha dotado al Betis Deportivo de una idea fija, un enorme carácter competitivo y la cercanía de aquel que como ellos tuvo que ganarse el pan desde abajo en la primera plantilla y dejó al final una huella imborrable.

Rudy Kohon volvió a erigirse como líder de la defensa del Betis Deportivo. / RBB

Una defensa que hace méritos

El trabajo para conseguir los puntos es de todo el equipo. Estar a un punto del líder dice mucho del organigrama completo, pero haber perdido sólo un encuentro, habiéndose enfrentado ya a rivales de bastante entidad habla mucho, y bien, de la zona defensiva. El primero de ellos, Guilherme Fernándes. El guardameta luso ya ha ganado varios premios a buenas actuaciones esta temporada en Primera RFEF y en el play-off el pasado curso ya demostró de qué pasta está hecho. Al margen del overbooking en la portería del primer equipo y un Álvaro Valles que también quiere venir a reclamar minutos, es un futbolista a seguir muy de cerca. Mención especial deben tener también Sergio Arribas y Rudy Kohon. Una pareja de centrales solvente, contundente, que aportan carácter y seguridad a un equipo que gracias a ellos compite mejor.

Es imposible no mencionar tanto a Ángel Ortiz como a Lucas Alcázar. El segundo ya suele tener premio a su trabajo con las constantes citas con Pellegrini en los entrenamientos pero llama mucho la atención que un chico que da un nivel tan bueno como Ángel Ortiz tenga tan poca presencia. Y más, con los problemas que hay en esa posición. Sabaly desaparecido periódicamente, Bellerín superado en algunos partidos y teniendo que prescindir de la chispa de Aitor arriba para retrasarlo.

Mawuli Mensah, junto a Souleymane Faye y Dani Pérez tras ser operado / Real Betis

Un centro del campo con mucho jugón y una delantera con gol

Cuando se habla de los filiales es algo que se repite mucho. Todos son buenos, evidentemente, si no no estarían ahí y más en un equipo en el que la cantera está creciendo tanto como es el combinado de las trece barras. La incorporación de Carlos Guirao ha sido importantísima, no hay que olvidar al lesionado Mawuli Mensah, que fue uno de los mejores el curso pasado y nombres como Ismael Barea, Carlos Reina (cuya calidad y rendimiento es mucho mayor a las oportunidades que le están llegando con el primer equipo) o Mateo Flores son imprescindibles en la medular. Pero por encima sobresale uno que poco a poco va recuperando su mejor nivel tras la lesión, Dani Pérez. Su futuro es brillante y Pellegrini ya le dio bastantes minutos en Varsovia. Aunque es cierto que con los Isco, Lo Celso, Fornals, Altimira y compañía lo tienen complicado.

Arriba es donde más nombres destacan. Pablo García no ha tenido al suerte de estrenarse aún, pero simplemente viendo lo que hizo en pretemporada y las acciones de calidad que deja partido tras partido, parece cuestión de tiempo. Destiny ha irrumpido con dos goles, al igual que Marcos Fernández y Jesús Rodríguez debe salir pronto de la lesión, calentar motores, y pasar rápido a tener dinámica de primer equipo. Pero sin duda, en un equipo en el que está faltando gol, desborde, velocidad, potencia y zancada, como es el de Pellegrini, podría aparecer alguien como Souleymane Faye. De momento es la sensación del equipo, con cuatro goles en ocho titularidades y dejando un nivel de juego altísimo. Ahora se aproxima una etapa con muchísimos partidos en menos de un mes y, por qué no, puede ser el momento para aprovechar el buen nivel de los que vienen desde abajo y dar descanso a la plantilla.