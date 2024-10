Betis: El empobrecimiento anual, una peligrosa ruleta rusa

SEVILLA/El Real Betis Balompié acumula menos puntos de los que ha merecido en algunos partidos por la falta de puntería que ha sufrido ante algunos rivales. Además, ha tenido rendimientos individuales bastante buenos e interesantes pero por otro lado ha habido futbolistas que han desentonado mucho y que tanto a nivel físico como a nivel de ideas y fútbol, se encuentran muy lejos de su nivel y eso se ha notado, también, en su valoración de mercado. Basándonos siempre durante este análisis en la prestigiosa web de valoraciones de futbolistas, Transfermarkt, la plantilla verdiblanca ha sufrido una devaluación considerable respecto a años anteriores. Actualmente tiene un valor de 192 millones de euros, pero la pasada campaña tenía 224 millones. Un año antes, 246 millones de euros y la temporada que consigue hacerse con el título de Copa del Rey, 259 millones de euros.

Un descenso del valor del equipo año tras año que ha mermado al rendimiento puntual de jugadores, entrenador y plantel pero que a final de año siempre termina clasificándose para Europa, lo que habla muy bien del cuerpo técnico. Fracasó la temporada pasada en Copa del Rey y competiciones continentales, pero para muchos poco más se le puede pedir si se le va empeorando el equipo año tras año al Ingeniero. Aunque también es cierto que para otros, los buenos entrenadores son aquellos que sacan el máximo rendimiento de sus futbolistas año tras año. Los datos matan al relato y Pellegrini ha demostrado curso tras curso cumpliendo el objetivo liguero que es un buen entrenador. Pero la realidad es que bajando la calidad de la plantilla curso tras curso (todo para aligerar masa salarial o generar plusvalías para mejorar la situación económica a costa de lo deportivo) se stá jugand a la ruleta rusa, y un año tocará la bala.

Pellegrini, en el banquillo del Villanovense en una de las dos visitas de su equipo a Extremadura la Copa del Rey pasada. / AFP7

Lo Celso y Abde, la luz

Al margen de que la gran mayoría de jugadores no han tenido un papel para nada señalado y no han llamado demasiado la atención, por eso su valor de mercado permanece con el mismo montante, hay tres futbolistas que sí destacan de sobremanera ya que han aumentado lo que teóricamente el club debería percibir por ellos. Uno ha sido Sergi Altimira, que ha pasado de 2,5 millones de valor de mercado a 3,5 millones de euros. Una subida pequeña, paralela a la que ha ido teniendo paulatinamente con la lesión de William Carvalho en este inicio de curso. Si sigue la progresión que se le nota en el césped, no será su última subida.

Por otro lado, los dos mejores jugadores de lo que va de temporada en clave verdiblanca. Por un lado, Ez Abde. Ha pasado de que su valor fuese de 9, a 12 millones de euros. Un aumento latente y a la vez lógico tras la leve mejoría que ha tenido. La realidad es que se le ve bastante más regular en cuanto al rendimiento, pero no de cara a portería. Sólo lleva un gol en LaLiga, pero si tuviese más acierto llevaría bastantes más puesto que sus datos de goles esperados son bastante destacados. Por otro lado, Lo Celso. De los 16 con los que llegó a Heliópolis a finales del mes de agosto ha pasado a valer 20 millones de euros en una subida de cuatro millones en apenas un mes. Su gran arranque con cinco goles, el culpable.

Lo Celso y Marc Roca se lamentan por una ocasión. / Juan Carlos Muñoz

Johnny Cardoso, la bajada

Sin duda, debido a la lesión, su mal estado de forma y los viajes con su selección tanto en la Copa América como el primero de los parones de selecciones que ha habido este curso, el centrocampista estadounidense ha pasado de costar 25 millones de euros a valer unos 20. Un descenso que debe recomponer y solucionar y por el que su entorno está muy preocupado. Creen que no juega todo lo que debe en algunos momentos y esto ha sido la compañia perfecta a su mal estado de forma para ese descenso.