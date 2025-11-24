El Betis ganó en Europa sus dos partidos como local contra rivales neerlandeses

Melli, en un lance del encuentro a domicilio ante el AZ Alkmaar en la temporada 2005-06.

El Betis, que este jueves recibe en La Cartuja al Utrecht en encuentro de la quinta jornada de la fase liga de la Europa League, ha ganado los dos partidos oficiales, sin encajar siquiera un gol, frente a rivales neerlandeses que ha disputado como local.

En la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA de la temporada 1995-96, el equipo entonces adiestrado por Lorenzo Serra Ferrer eliminó al Willem II después de empatar a uno en Tilburgo y gracias al 3-0 que le endosó en el Benito Villamarín, donde marcaron Finidi, Benjamín y Fernando.

Diez campañas más tarde, en la ida de los dieciseisavos de la misma competición, el AZ Alkmaar se inclinó por 2-0 en Sevilla, con goles de los brasileños Diego Tardelli y Robert da Pinho, y también fue apeado por los verdiblancos, que decantaron la eliminatoria (2-1 y 3-2 en el global) en la prórroga disputada en los Países Bajos gracias a un tanto de Melli.

Ahora, el cuadro entrenado por Manuel Pellegrini tendrá el jueves un partido que, aunque a priori no pueda resultar muy atractivo, sí es bastante importante de cara a que los verdiblancos puedan acabar la fase liga entre los ocho primeros.