El Betis golea al Oporto y acaricia los dieciseisavos de final de la Youth League (0-4)

Los jugadores del Betis celebran el triunfo con la afición en las instalaciones del Oporto.

El Betis aplastó este miércoles al Oporto, al que goleó a domicilio en la ida de la tercera y última ronda la Liga de Campeones juvenil, en su ruta de los campeones nacionales, y con tres tantos en el primer tiempo y otro en el segundo dejó virtualmente sellado su pase a los dieciseisavos de final.

El equipo español, que eliminó en la segunda ronda al Basilea (3-2 en Suiza y 2-0 en Sevilla), fue muy superior al conjunto portugués en el estadio Doctor Jorge Sampaio de Vila Nova de Gaia, en la periferia de Oporto, y destrozó a su rival, al que goleó con su buen juego y su gran efectividad en una primera parte perfecta.

En un encuentro arbitrado por el austriaco Stefan Ebner, el conjunto entrenado por Dani Fragoso fue letal desde el inicio y en sólo seis minutos, del 15 al 21, dejó encarrillado el choque con un gol del ariete internacional sub-19 Rodrigo Marina, al cabecear un córner botado por José Antonio Morante, y otro del delantero Antonio González en una jugada personal.

El Betis siguió con su dominio ante un Oporto sobrepasado y sin ideas, y aprovechó a 11 minutos del descanso para aumentar su ventaja al lograr su doblete Antonio González, en un doble remate -el primero lo salvó el meta Gonçalo Ribeiro- a pase de Rodrigo Marina, tras un balón en profundidad del centrocampista Iván Corralejo, muy inspirado.

En la reanudación, Sérgio Ferreira, técnico del equipo luso, un club histórico y con una cantera muy potente, hizo de una tacada un triple cambio para tratar de revertir la situación, con la entrada del defensa Marco Silva, del medio Gonçalo Oliveira y del delantero Francisco Fernandes por Salvador Gomes, Rayan Demirci y Eduardo Ferreira, sin ningún éxito.

Así, los béticos continuaron con su control absoluto de la situación, tuvieron más ocasiones para ampliar su renta y apenas sufrieron, hasta el punto de que Rafa Oya, que había sustituido en el minuto 71 al bigoleador Antonio González, logró a cuatro del final, tras un centro raso de Morante, un 0-4 que parece definitivo para asegurarse en la vuelta, el próximo 10 de diciembre en Sevilla, su clasificación para los dieciseisavos de final.