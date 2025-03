Dos grandes noticias en el entrenamiento del Betis, sin Antony y Ricardo

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha vuelto en la mañana de este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con la resaca de la victoria ante el Real Madrid del pasado fin de semana, pero sobre todo pensando ya en el importantísimo partido que tienen los de Manuel Pellegrini este jueves en el Benito Villamarín ante el Vitoria Guimaraes en UEFA Conference League. Será la ida de los octavos de final, por lo tanto, la obligación de realizar un buen partido para facilitar el trabajo para la próxima semana en Portugal está latente. Para este partido, el Ingeniero no podrá contar con William Carvalho ni con el Cucho Hernández, ya que no están inscritos. Será el primer duelo en el que se palpe por primera vez el problema que puede generar no tener a Vitor Roque para el resto de la competición (aunque ya para este choque no iba a estar por su expulsión ante el Gent).

La de este primer día de la semana ha sido una sesión en la que todo ha comenzado bajo un intenso diluvio con la charla de Manuel Pellegrini, que ha sido realmente larga y que muestra la consciencia que hay en el cuerpo técnico respecto a la importancia del partido intersemanal. En este corrillo ha habido algunos nombres a destacar. Con pasillito a Nobel Mendy, Ángel Ortiz y Diego Llorente incluidos.

Las claves en cuanto a bajas y altas en la sesión

Ha sido un día en el que ha habido algunas novedades importantes de cara al choque continental. Primero, en el capítulo de bajas destaca la ausencia de Lo Celso y Marc Roca, que son los dos lesionados que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y que no trabajan con el grupo. Tampoco trabaja Antony, que ha estado presente en la charla técnica pero que posteriormente se ha marchado al interior de las instalaciones para gestionar cargas. Junto a él, también ha estado en el gimnasio Ricardo Rodríguez, que apunta a ser suplente ante los portugueses.

Por otro lado, encontramos el capítulo de altas, y aquí hay algunas noticias muy positivas. Bellerín y William Carvalho siguen trabajando con total normalidad a las órdenes de Pellegrini y acortando plazos para su regreso a los terrenos de juego. Ez Abde ha regresado con el equipo con un aparatoso vendaje en su rodilla izquierda, la zona que lo ha tenido apartado de los terrenos de juego durante dos partidos. También se ha producido el regreso de Ángel Ortiz, un nombre que venía siendo importantísimo para Pellegrini por su altísimo nivel en el lateral diestro.

Ángel Ortiz en el choque del pasado fin de semana ante la Real Sociedad / Europa Press

Los canteranos de la sesión

Europa suele ser un buen lugar para darle minutos a los futbolistas que mejor están rindiendo en el filial, pero hay algunos habituales como Sergio Arribas que no cumplen la normativa para poder participar. Es por ello que solo han estado los que vienen jugando con normalidad en la primera plantilla: Jesús Rodríguez, Mateo Flores y el propio Ángel Ortiz. Además, hay que sumar a Manu González, el prometedor guardameta juvenil internacional con España Sub-19 y a Nobel Mendy, que tras una lesión ha reaparecido con el equipo con un aparatoso vendaje.

Todos ellos apuntan a estar en la citación de un partido que puede marcar un antes y un después en el devenir del conjunto bético en la competición.