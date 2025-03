Diego Llorente, a la caza de Juanito y Bartra

SEVILLA/Muchas veces cuando se habla sobre los fichajes del Real Betis Balompié y se evalúan los rendimientos de los más destacados, los nombres más destacados suelen ser los de Antony, Lo Celso, Vitor Roque o incluso en estas últimas semanas, también el Cucho Hernández. Pero hay uno en concreto que se lleva el premio al más regular y también se coloca en ese top de importancia del resurgir del equipo de Heliópolis en los últimos partidos. Ese nombre es Diego Llorente. El central madrileño poco a poco se ha ido ganando a base de buen juego, garra y altísimo nivel defensivo un puesto tanto en el once de Manuel Pellegrini como también en la cabeza de miles y miles de béticos, que ven en él un central de muchísimas garantías y que refleja en el terreno de juego muchos aspectos importantísimos a nivel mental.

Sus datos en lo que va de temporada en LaLiga, lo colocan en una muy buena posición en el vestuario. Es el que más minutos ha disputado hasta el momento en la competición doméstica, con un total de 2.217 minutos. Destaca mucho la superioridad en este sentido respecto al segundo de la lista, Ez Abde, que no llega a los 1.600 minutos de juego. Si juega este fin de semana ante la UD Las Palmas, superará los minutos que tuvo en toda su estancia en la Roma en la 23/24. Ha conseguido dejar la portería a cero en seis ocasiones, acumula casi cuatro recuperaciones y seis despejes por partido y gana el 63% de los duelos que disputa.

La selección, un sueño al alcance

Y como no puede ser de otra forma, cuando el rendimiento es tan alto, los tambores de la Selección Española resuenan con fuerza. Esto comentaba Llorente a los compañeros de MARCA sobre una posible convocatoria: "Mi objetivo principal pasa por hacerlo muy bien y aportar todo lo mejor a mi equipo y luego, pues el resto, como decíamos con Jesús, las cosas fluyen cuando tú rindes a un buen nivel... Desde luego que para todos los jugadores es una gran alegría representar a tu país y yo siempre que me han llamado, pues he ido con la máxima ilusión y muy agradecido. Así que, como te digo, yo vivo en el día a día, haciendo un gran trabajo aquí creo que tengo más opciones de volver, así que, si me llama, muy agradecido, y si no, a seguir trabajando".

Desde Juanito, sólo Marc Bartra ha vuelto a jugar con la Selección Española. El gaditano llegó a disputar un total de 25 partidos como internacional y se erige como uno de los mejores defensas centrales en la historia del conjunto heliopolitano. Bartra llegó a jugar algunos minutos contra Gales en una convocatoria a la que acudió junto a Pau Lópoez allá por 2019. Tanto por nivel como por números, Diego Llorente está totalmente preparado para suceder a la leyenda bética y ser un nuevo integrante del conjunto de Luis de la Fuente y tener minutos.

Diego Llorente en el calentamiento del partido contra el Real Madrid / RBB

El comodín del Ingeniero

Para Manuel Pellegrini, la clave del bajón de resultados y por consiguiente, en el juego del equipo venía provocada por una fragilidad defensiva que se solucionaba "recordando algunos aspectos que habría que hacer y que parece que se han olvidado". En este aspecto, tanto él como sus compañeros en la faceta defensiva han dado un paso al frente. Una de las facetas en las que ha mejorado mucho en las últimas semanas es en los duelos aéreos. Diego Llorente acumula un porcentaje superior al 62% de los duelos aéreos solucionados con éxito a su favor, una cifra bastante interesante. Quien juega con Diego Llorente, mejora. Y para muestra, el nivel que habitualmente dan tanto Marc Bartra como Natan de Souza. El propio central brasileño ha admitido muchas veces que su compañero ha sido clave en su adaptación y en su buen nivel, llegando incluso a comunicarse en italiano (gracias al pasado romanista del de Madrid).

En salida de balón cada vez brilla más, aunque es cierto que sigue siendo un punto de mejora para el equipo en general. Aun así, es el 11º futbolista de LaLiga con más pases acertados (1.181). Con 41 recuperaciones de balón, es el tercer jugador del campeonato que mejores cifras tiene en esta estadística. Es por ello que se compone como el futbolista comodín del Ingeniero. Cuando llegan los jueves, el que siempre repite es Llorente. Cuando hay que rotar en LaLiga, los que rotan son sus compañeros. Siempre es el que juega y el que termina dando un gran nivel día sí y día también.