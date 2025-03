Antony: "Estaba yendo al colegio y tuve que saltar un cadáver"

SEVILLA/El Real Betis vs. Real Madrid estará marcado, sin duda alguna, por la irrupción de un futbolista de talla mundial como es Antony Matheus dos Santos. El brasileño ha recibido a lo largo de los últimos meses muchas críticas desde Manchester. La última, de su ex entrenador con un 'palo' que ha querido disimular. Pero la realidad es que su rendimiento en Heliópolis está siendo sobresaliente y es uno de los clavos ardiendo a los que se agarra el combinado de las trece barras para intentar hacer frente al equipo de Ancelotti.

En una entrevista con los compañeros de Relevo, el brasileño ha hablado en las horas previas del partido de muchos aspectos clave en su llegada a Sevilla, destacando por encima de todos lo que siente al vestir la camiseta del equipo bético y lo consciente que es de todo lo que vale a pesar de las críticas y las etiquetas.

Dios puso al Betis en el camino de Antony

En todas las redes sociales del brasileño siempre aparecen diferentes referencias religiosas, algo muy importante para él: "Yo estoy muy acostumbrado a siempre hablar con Dios, es una cosa que hago todos los días. Cuando me subí al Betis, sentí en mi corazón que estaba tranquilo y con la certeza de que acá va a correr todo bien. Yo había trabajado mucho en Inglaterra, la mente y el físico para llegar aquí lo mejor posible. También hablé con el míster, que me dio mucha confianza y eso fue muy importante".

"Contra el Madrid es un gran partido. Jugando en casa con nosotros, con la afición apoyando, que será muy importante. Todos los partidos son muy importantes, pero contra el Madrid es un partidazo. Tenemos que estar bien y jugar juntos con la afición. Me llevo bien con todos. Con Vinicius, con Rodrigo, Militao, Endrick... Tenemos muy buena relación, jugamos juntos en la selección. Aún no he hablado con ellos, pero seguro que en el partido hablaremos. Cuando llegué acá a España, Vinicius me mandó un mensaje también. En el campo nos veremos", expuso Antony sobre la importancia del partido ante el Madrid y los compatriotas del otro bando.

Antony en el choque ante el KAA Gent / Europa Press

Un sentimiento profundo por el Betis

"Para mí lo más importante es cuando miro para mi pecho y veo los símbolos del Betis. Eso me da ganas de jugar, de representar a la afición. Ya dije que tenemos que pelear por colocar al Betis donde merece, tenemos que estar peleando arriba. Ese es el objetivo, estar peleando para que el Betis esté siempre arriba. Sería muy importante conquistar un título, pero hay que vivir el día a día y estar concentrados en eso", expresa un Antony al que se le ve muy feliz en Villamarín.

Como futbolista ha aprendido mucho de todo lo malo que le ha ocurrido, pero desde su infancia ha tenido que ir construyendo una gran personalidad como persona a base de adaptarse a los malos tiempos en su vida: "Claro, como dices, las cosas que yo pasé, me tornaron más maduro. Hoy me siento más preparado, hoy me siento más fuerte para los desafíos. Yo iba al colegio de mañana, después al entrenamiento y comer sólo por la noche. Son las cosas que yo pasé, pero estoy agradecido porque hoy me siento más fuerte y más maduro. Otra mañana estaba yendo al colegio y tuve que saltar un cadáver, son las cosas que nosotros vivimos en la favela y que te hacen aprender".