Pellegrini, pleno: "Estoy contento por el triunfo, por la personalidad y por la hinchada del Betis"

Sevilla/Manuel Pellegrini tacha de su lista de retos pendientes el superar a todo un inabarcable Real Madrid en el Benito Villamarín. Partido mayúsculo de los verdiblancos que acabaran la temporada 2024-25 en LaLiga sin sucumbir en su feudo ante Barcelona, Atlético de Madrid y los vigentes campeones. "Un partido más que completo ante el rival tan difícil que teníamos enfrente", analizó el chileno. Casi tan orgulloso como del resultado acabó con respecto a la actitud y comportamiento dentro del campo de su plantilla. "El equipo no salió a buscar un resultado. Salió a hacer su juego", argumentó.

"Lo fundamental fue no haber cambiado nada (...) En los momentos complicados hay que tener la convicción de saber cuál es la ruta que debe tener el equipo de acuerdo a los entrenamientos. El no cambiar nos hizo justamente poder superar los últimos partidos". Con la victoria ante los blancos en el zurrón, aprovechó para brindársela a su afición, a la que le "faltaba darle esta alegría". "Estoy contento por el triunfo, por la personalidad y por la hinchada del Betis".

El Betis concluirá la jornada en sexta posición tras el empate del Rayo Vallecano ante el Sevilla. Y afronta el duelo de ida de los octavos de final de Conference League ante el Vitoria Guimaraes subido en la cresta de la ola. Aplica el Ingeniero la táctica de la hormiga. Calma. "No es fácil armar inmediatamente al equipo tras 18 salidas. Este fue un buen partido pero falta todavía temporada", respondió bajando el suflé.

Para el experimentado técnico, los primeros quince minutos de su equipo "fueron medio timoratos". Por ese recoveco se coló el cuadro de Ancelotti gracias a una soberbia acción individual de Kylian Mbappé, la única del encuentro. Fabricó espacio el francés zafándose de su par y entregó un balón preciso a Mendy a la espalda de Antony. El lateral cedió a placer para Brahim Díaz. No se derrumbó su bloque. "De ahí en adelante superamos al Madrid, no nos llegaron a la portería y tuvimos dos o tres ocasiones de gol muy claras".

Explica la recompensa desde el colectivo, aunque reconoce el beneficioso trabajo de su capitán. "Isco baja muy poco su rendimiento de acuerdo a lo que es capaz. Contagia al equipo, no sólo en la calidad técnica, también en la entrega física que tiene todo el partido. No me centraría en un hombre, me centraría en el funcionamiento colectivo (...) En términos generales dominamos el partido nosotros". Y así abandonó la rueda de prensa el técnico. Pleno por tachar de su lista uno de los grandes desafíos.