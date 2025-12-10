El Betis llega a los dieciseisavos de la Youth League por la puerta grande (5-0)

El Betis juvenil arrasó de nuevo este miércoles al Oporto (5-0) en la vuelta de la tercera y última ronda de la Youth League, en su ruta de los campeones nacionales, y se clasificó con brillantez para los dieciseisavos de final con un marcador global de 9-0 tras el 0-4 de hace dos semanas en la ciudad portuguesa.

El equipo verdiblanco, que eliminó en la segunda ronda al Basilea (3-2 en Suiza y 2-0 en Sevilla), llegó a este duelo con la tranquilidad de la abultada goleada lograda el 26 de noviembre en Oporto, pero no se relajó en ningún momento en su Ciudad Deportiva Luis del Sol y fue muy superior a un conjunto luso que jugó condicionado por el marcador de la ida.

Poco tardó el cuadro entrenado por Dani Fragoso en volver a cobrar ventaja en el marcador para dejar aún más sentenciada la eliminatoria, al marcar un doblete el delantero internacional sub 19 Rodrigo Marina en los minutos 19, tras cabecear un gran centro de José Antonio Morante, y 34, al resolver a la media vuelta una jugada de Antonio González.

Antes del descanso, además, el Oporto, voluntarioso pero sin ideas ni acierto, se quedó con diez por la expulsión con roja directa del lateral Yoan Pereira (m.47+) por una acción sobre Morante, con lo que el conjunto verdiblanco acrecentó aún más su absoluto control en una segunda mitad en la que mantuvo la concentración y sometió a un rival impotente y en inferioridad.

Así, el Betis completó su goleada con el 3-0 logrado en el minuto 50 por Rubén De Sa, tras pararle Gonçalo Ribeiro un lanzamiento de penalti y remachar él mismo a gol el despeje del meta portugués; el cuarto tanto marcado en el 70 por Cayetano Cordón, quien entró en el descanso por Marina; y el definitivo 5-0, obra de Marcos Mora en el minuto 90.