Betis: Lo Celso, un dato y una obligación para el derbi

SEVILLA/El Betis con Giovani Lo Celso y el Betis sin Giovani Lo Celso son dos equipos totalmente opuestos. Cuando Manuel Pellegrini cuenta con el argentino en sus filas, se nota, y en Varsovia también lo hizo el equipo consumando una derrota en la que no hubo fútbol, nivel, creación ni ocasiones. El de Rosario le da al equipo muchísimas cosas (y a pesar de su presencia, ante Las Palmas y Espanyol se vieron las costuras en el centro del campo). El dorsal 20 del equipo de La Palmera se compone como la principal baza a favor de cara al derbi del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El de García Pimienta es un equipo que va a intentar robarle la pelota a los del Ingeniero siendo fieles al estilo que está intentando implantar el entrenador.

Los primeros 20 minutos en el partido en el Benito Villamarín ante los de Manolo González en la anterior jornada demostraron que a poco que Lo Celso esté un poco desaparecido o los rivales hagan bien el trabajo de imposibilitarlo, el equipo pierde la pelota y sufre mucho. Eso sí, la realidad es que el sudamericano estará en el partido a su mejor nivel y con muchas ganas, tal y como declaró a Diario de Sevilla: "Bien, bien, estoy bien. Estoy para el derbi. Todo bien. Hay ganas, todos sabemos cómo se vive el derbi en esta ciudad, así que a prepararlo. Primero el partido del jueves y luego ya pensaremos en el derbi".

Lo Celso a la salida del entrenamiento / Manu Colchón

Un peso enorme en muchos aspectos

Lo Celso es un futbolista cuyo principal aporte es con balón. El Betis posee a un centrocampista multifuncional, que es capaz de bajar a recibir y desatascar el juego con cambios de orientación o pases verticales. También es capaz de, una vez que baja y recibe, romper líneas en conducción sorprendiendo a los rivales y superando líneas de presión buscando la ventaja de sus compañeros en los desmarques. Incluso ya ha demostrado en numerosas acciones cómo su inteligencia influye en sus movimientos y en los del rival a la hora de colocarse en el campo.

Y es que precisamente su jerarquía es otro de los elementos clave que ganan los veriblancos para el derbi gracias a su presencia. Los compañeros saben que es muy bueno, y todos los balones van hacia él para que, con los demás buscando las mejores opciones, decida. Incluso ya hubo acciones en el anterior encuentro ante el Espanyol en las que buscarlo quizá no era la mejor opción por la cantidad de gente que iba a taparlo y aún así es el que se ha ganado la confianza de la plantilla para dársela en cualquier situación.

Primer reconocimiento

La prestigiosa web de estadísticas Who Scored ha incluido al rosarino como cuarto mejor jugador de Europa en el mes de septiembre y lo ha colocado dentro del mejor once del noveno mes del año. Un reconocimiento que habla perfectamente de lo que representa en LaLiga este jugador, y también para el Betis y sus rivales. Centra la atención de los contrarios, lo que a nivel tácnico es un elemento positivo, porque el entrenador sabe que si él atrae a rivales, hay compañeros que no tienen marca.

Pero este reconocimiento (al igual que puede llevarse por parte de los espectadores de LaLiga, ya que también está nominado a mejor jugador del mes de septiembre) se debe sobre todo a su elemento más peligroso. Lo que aporta de cara a portería. Lleva ya cinco goles. Una cifra espectacular para un centrocampista y que manda el aviso claro de que es el principal peligro de este equipo viendo el pobre bagaje goleador de sus compañeros hasta el momento.