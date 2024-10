Pellegrini: "El resultado no debe afectar al equipo para el derbi"

Con un gesto serio por el resultado y, sobre todo, por la actitud del equipo, Manuel Pellegrini incidió en la "falta de creatividad" para explicar la derrota del Betis ante el Legia de Varsovia en un mal encuentro en el que "parecía que ni aun jugando un partido más el equipo no haría el más mmínimo daño al rival".

El técnico apuntó que "esperaba más de algunos jugadores y del grupo". "Casi no pateamos a portería. No estuvimos creativos ni tuvimos movilidad en ataque ante un equipo que se defendió bien. Daba la impresión que ni aun jugando un partido más le haríamos el más mínimo daño. Es extraño lo de los rendiminetos, pero fue así. Fue extraño que no lográramos generar ocasiones, porque veníamos haciéndolo de forma habitual", dijo el preparador verdiblanco, consciente de que "no siempre los rendimientos son iguales" al ser cuestionado si la plantilla ofrece las suficientes garantías para afrontar la temporada: "Con esta plantilla hay que afrontar las tres competiciones. Tenemos poca creación sin Isco, William Carvalho ni Lo Celso y eso es lo que faltó para hacer daño. Por un partido no se pueden sacar conclusiones tajantes y con este grupo hay que afrontar la temporada y este torneo, en el que el objetivo es pasar de esta fase liga", aseguró.

La derrota, sin embargo, no debe afectar al cuadro verdiblanco cara al derbi ante el Sevilla: "No creo que el resultado de este partido afecte para el domingo. Ni ganando iríamos con confianza al derbi ni perdiendo con desconfianza. Iremos como siempre a buscar el partido desde el principio ante el Sevilla. El encuentro del domingo es distinto. En la liga son puntos que se escapan y aquí aún nos quedan cinco partidos para clasificarnos", resumió el Ingeniero, que salió al paso sobre los continuos traspiés en Europa: "No creo que haya ningún partido que le estorbe al equipo, sólo que hay encuentros en los que nos somos capaces de superar al rival, aunque no es una tónica habitual. El equipo tuvo intención, pero sin creatividad. Ojalá podamos revertir la situación para que no pase algo como la temporada pasada".

Sobre el Legia aseguró que "esperaba justo el rival que estuvo enfrente, un conjunto fuerte en su casa, con jugadores de calidad apoyados en una gran hinchada muy pasional". "Hizo méritos para ganarnos superándonos en el campo. Su defensa se impuso a nuestro ataque. Al menos en defensa tuvimos cierta seguridad que nos permitió ir a buscar el empate. No hay excusa alguna en la derrota. Nos faltó creatividad y ni siquiera en los saques de esquina pudimos rematar", resumió.